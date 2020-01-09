مال وأعمال

اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها ال 14 تراجع بواقع دولارا و27 سنتا ليستقر عند 69?62 دولارا للبرميل.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 64?04 دولارا للبرميل.وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا وهي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري وزافيرو غينيا الاستوائية ورابي الخفيف (جابون) وخام جينو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي.

يذكر ان الاتفاق الاخير المبرم في السادس من شهر ديسمبر الماضي بين وزراء نفط منظمة (أوبك) ومنتجين مستقلين يقضي بزيادة حجم التخفيض بواقع 500 ألف برميل في اليوم ليصبح بذلك الخفض الاجمالي المقرر 1?7 مليون برميل خلال الربع الأول من العام الحالي.

