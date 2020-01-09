مال وأعمال

كشفت مصادر رفيعة لـ «النهار» أن دخول أموال حكومية عبر المحفظة الوطنية إلى البورصة ساهم في الحد من تدني مستويات التداول بعد التوترات السياسية في المنطقة بسبب مقتل مسؤول إيراني بارز.

وأشارت المصادر إلى أن المحفظة الوطنية التي تدير استثمارات الحكومة في سوق الكويت للأوراق المالية واصلت القيام بدورها بالمحافظة على استقرار السوق».

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي وحاد لتفقد 3.7 في المئة لتسجل اكبر انخفاض بين بورصات الخليج في اليوم الأول للأزمة، حيث وصف محللون ومتابعون بأنها سقوط حر للأسهم خوفاً من التطورات الجيوسياسية المقبلة.

حيث أنهت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 233.8 نقطة ليبلغ مستوى 6.6048 نقطة بنسبة 72.3 في المئة.

لتنجح البورصة في الإقفال خلال اليوم الثاني من التداولات باللون الأخضر في ختام تعاملات ، أول من أمس على وقع التدخل الحكومي، وذلك بعد جلسة مُتقلبة شهدت المؤشرات صعوداً في بدايتها، ثم هبوطاً قرابة المنتصف، لتنجح في الصعود عند الإغلاق. لتأتي تداولات أمس على انخفاض المؤشر العام 8?11 نقاط ليبلغ مستوى 6121?7 نقطة بنسبة 0?13 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 151?2 مليون سهم تمت من خلال 7180 صفقة نقدية بقيمة 55?4 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4?8 نقاط ليصل الى مستوى 4781?7 نقطة بنسبة 0?1 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 68?02 مليون سهم تمت عبر 2738 صفقة نقدية بقيمة 4?6 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الاول 9?7 نقاط ليصل الى مستوى 6799 نقطة بنسبة 0?14 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 83?2 مليون سهم تمت عبر 4442 صفقة بقيمة 50?7 مليون دينار.

