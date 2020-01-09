مال وأعمال

تعكف الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط علي وضع استراتيجية متطورة لتعديل عمليات الاستثمار علي أصول الدولة العقارية حسب اختصاصات الجهات المنوطة بطرح اصول الدولة للمشاريع المستقبلية بما يحقق آلية تخصيص الأاراضي لكل جهة على حدة ومنها «الاستثمار المباشر» وهيئة الشراكة بين القطاعين، واملاك الدولة بوزارة المالية واملاك الدولة بالبلدية وذلك تمهيدا لفتح مجالات الاستثمار على اراضي الحكومة.

مصادر مسؤولة كشفت لـ «النهار» أن جهة رقابية خاطبت ادارة املاك الدولة حول المتغيرات على المشاريع والأراضي وذلك لوقف هدر المال العام وتنمية الموارد وما تم من تطويرعلى املاك الدولة بالعقود المنتهية والمقرر طرحها للمستثمر المحلي، لافتة إلى أن ادارة املاك الدولة قامت بدورها باعداد ملف شامل يتعلق باصول الدولة القابلة للاستثمار من اجل اعادة هيكلة المشاريع غير المطورة ورصد العقارات والأراضي والمنشآت غير المستغلة لدراسة اوضاعها تمهيداً لطرحها للاستثمارحسب الجهات المنوطة.

وافادت المصادر بأن المتغيرات التي حدثت على العقود المنتهية وما سيطرح من مزادات سوف يخضع للجنة مشكلة من مجلس الوزراء لحسم النزاعات واتخاذ إجراءات متشددة مع المستثمرين الجدد، من خلال تقليص مدد الإيجار والمطالبات بإلغاء العقود القديمة واعادة هيكلة العقود المنتهية واعادة طرحها بنظام متطور يخدم تنمية الإيرادات ولاسيما التي مضي عليها اكثر من 20 عاماً دون تطوير وتنمية في خطوة تعزز من الإيرادات المالية.

واشارت إلى أن وزارة المالية تحمل على عاتقها وضع الخطط الاستراتيجية لتنمية ايرادات الدولة عبر تنويع مصادر الدخل ومن تلك المصادر اعادة تطوير أملاك الدولة بجميع القطاعات من اجل تنمية الإيرادات ورفع معدلات النمو الاستثماري للأصول لرفع القيمة السوقية للعقارات والأصول المالية وممتلكات الدولة في ضوء الطموحات لتحويل الكويت مركز مالي تجاري

وقالت أن استثمارعقارات أملاك الدولة قد يخضع إلى تعديلات تشريعية في العام المقبل نتيجة لما سيطرح من عقارات واراض للاستثمار والانتفاع والتشغيل وفقا للتطورات العالمية ودخول شركات عالمية لتنمية المشاريع المحلية

ووفقا لخطة الاصلاحات المالية والاقتصادية وتطورات الموارد المالية المستقبلية وضعت الدولة خطة التنمية الخمسية المحالة من الحكومة إلى اللجنة المالية والمقررة برؤية دولة الكويت في عام 2035 ،وتهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ، وتزكى فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

وبحسب خطة التنمية يجري هناك تنسيق وتعاون بين عدد من الجهات الحكومية والرقابية والتشريعية لتعديل البنية التحتية التشريعية بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للتنمية الاقتصادية وفتح الطريق متسعاً أمام جذب المستثمرين الأجانب خاصة ومع قرب بدء تفعيل اتفاقيات الصين والكويت.

