مال وأعمال

ارتفعت عملة البيتكوين المشفرة أعلى مستوى 8 آلاف دولار خلال تعاملات أمس، مع عودة الطلب على الأصول المشفرة.

وتتبعت عملة البيتكوين خطى الذهب بالصعود لمستويات مرتفعة، استجابة لتصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم إيراني على قواعد عسكرية أميركية في العراق.

ونفذت إيران هجوماً على قاعدتين عسكريتين تابعتين للولايات المتحدة في العراق بصواريخ.

وبعد أن اتخذت العملات الإلكترونية اتجاهاً هابطاً في نهاية عام 2019، عاودت الصعود مجدداً في تعاملات الأسبوع الثاني من العام الجديد.

وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 5.1 في المئة لتصل إلى 8314 دولاراً.

وارتفعت عملة الايثيريوم بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 144.1 دولاراً، بينما انخفض الريبل بنحو 1.6 في المئة عند مستوى 0.2127 دولار.

وانخفضت عملة تيثير بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 1.00 دولار، في حين سجلت البيتكوين كاش ارتفاعاً بنحو 0.7 في المئة لتصل إلى 244.1 دولاراً.

