مال وأعمال

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 25 محلا تجاريا لمخالفتها القوانين المعمول بها وعدم التزامها في النظم واللوائح، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القوانين وإيقاع الجزاءات بحق المخالفين.

وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي ان الاغلاقات شملت شركتين للتجارة العامة و4 مطاعم، و3 محلات هدايا وكماليات ومحلا لبيع اللحوم وبقالة وثلاثة محلات لبيع الملابس الجاهزة والأحذية و8 محلات لبيع الخضار والفواكه وفرع الأعلاف ومحلاً للديكور و كراج سيارات.

وذكرت ان عملية الاغلاق جاءت بعد تكثيف التحريات والبحث في انشطة تلك المحال، حيث تأكدت «التجارة» من صحة البيانات الواردة عن الجهات المخالفة ما استدعى رفع توصيات واتخاذ القرارات بإغلاقها.

واشارت الى ان المخالفات جاءت تطبيقا للقوانين المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة في شأن تنظيم التراخيص ومحاربة الغش التجاري وايضا حماية المستهلك من التلاعب.

وأكدت ان الاغلاقات الادارية للمحال التجارية في إطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز الرقابة على الأعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين الخاصة بالأعمال التجارية.

