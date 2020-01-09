مال وأعمال

ينظم البنك التجاري مهرجان السحب الكبير لجائزة حساب النجمة على مليون ونصف المليون دينار في حدث ينتظره العديد من عم?ء البنك التجاري الكويتي، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 الساعة 7:00 مساءً في مجمع مروج. وخلال هذا الحدث المهم، سوف يتم الإعلان عن الفائز بأكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي ومقدمة من البنك التجاري الكويتي وموثقة من غينيس للأرقام القياسية.

وفي هذا السياق صرحت هنادي المسلم -مدير عام بالوكالة- قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلة «يسر البنك التجاري دعوة الجميع لحضور مهرجان السحب والأنشطة والمسابقات المصاحبة لهذا المهرجان والتي ستقام بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة». وكشفت المسلم أن السحب سوف يبث على الهواء مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت 88.8FM، حيث يتضمن برنامج السحب العديد من المفاجآت وا?نشطة الترفيهية والمسابقات المخصصة للحضور والمشاركين بالإضافة إلى عروض فرقة تراثية كويتية».

وتابعت المسلم منوهة أنه ومن خلال هذه المناسبة، سيتم ا?ع?ن عن الفائز سعيد الحظ بالجائزة النقدية الكبرى لهذا الحساب، بقيمة 1,500,000(مليون ونصف المليون دينار كويتي)، والتي تعد الجائزة النقدية ا?كبر سنوياً والمرتبطة بحساب مصرفي على مستوى الكويت والعالم.

والبنك التجاري إذ يتمنى حظاً وفيراً لجميع عم?ء حساب النجمة، فإنه يدعو الجمهور لحضور المهرجان وا?ستمتاع بالعروض والمفاجآت وا?نشطة الترفيهية المصاحبة، ل?ع?ن عن الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة.

