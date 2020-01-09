مال وأعمال

على بنك لندن حصل بنك بوبيان على موافقة السلطات الرقابية في المملكة المتحدة، لتغيير نسبة الملكية لمجموعة بنك لندن والشرق الأوسط، والتي قد تنجم عن تنفيذ عملية الاستحواذ، وفق بيان لبورصة الكويت. وكان بنك بوبيان أعلن في ديسمبر الماضي توصله إلى اتفاق مع بنك لندن والشرق الأوسط، بشأن شروط العرض النقدي المقدم من «بوبيان» للاستحواذ على كامل أسهم «بنك لندن» مقابل نحو 158 مليون دولار. وارتفعت أرباح بنك بوبيان 12.3 في المئة في الربع الثالث من العام السابق، لتصل إلى 16.36 مليون دينار، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2 في المئة مسجلة 45.23 مليون دينار.