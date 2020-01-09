loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الرقابة البريطانية تعتمد استحواذ «بوبيان»


على بنك لندن حصل بنك بوبيان على موافقة السلطات الرقابية في المملكة المتحدة، لتغيير نسبة الملكية لمجموعة بنك لندن والشرق الأوسط، والتي قد تنجم عن تنفيذ عملية الاستحواذ، وفق بيان لبورصة الكويت. وكان بنك بوبيان أعلن في ديسمبر الماضي توصله إلى اتفاق مع بنك لندن والشرق الأوسط، بشأن شروط العرض النقدي المقدم من «بوبيان» للاستحواذ على كامل أسهم «بنك لندن» مقابل نحو 158 مليون دولار. وارتفعت أرباح بنك بوبيان 12.3 في المئة في الربع الثالث من العام السابق، لتصل إلى 16.36 مليون دينار، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2 في المئة مسجلة 45.23 مليون دينار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة