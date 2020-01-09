مال وأعمال

كشفت شركة «أوبر» و«هيونداي» عن سيارة أجرة طائرة قد تحدث ثورة كبيرة في طريقة تنقلنا من مكان إلى آخر. وأعلنت الشركتان عن نموذج لسيارة طائرة كهربائية تتسع لـ4 أشخاص في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس. وتقول الشركتان إنه عند إطلاقها، سيتمكن عملاء «أوبر» من طلب رحلة على السيارة الطائرة باستخدام تطبيق الشركة. ومن المقرر أن يجهز النموذج الأولي الفعلي للمركبة في العام 2023، وفقاً لمتحدث باسم «هيونداي». ووفقاً للشركة، فإن طياراً بشرياً سيتحكم بسيارة الأجرة الطائرة في أول فترة بعد إطلاقها، إلى أن تنتهي الشركتان من تصميم برامج للتحكم فيها عن بعد. وتعتبر «هيونداي» أحدث شركة كبيرة تعلن عن تطوير سيارة أجرة طائرة للرحلات حول المدن والضواحي، بعد أن قام النموذج الأولي للسيارة الطائرة التابعة لشركة «بوينغ» بأول رحلة بدون طيار في العام 2019 في مطار صغير خارج واشنطن. كما استثمر مؤسس شركة «غوغل»، لاري بيج، بعدد من شركات ناشئة أصغر لتطوير تقنيات السيارات الطائرة، بما فيها «كيتي هوك» و«أوبينر».