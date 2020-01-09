مال وأعمال

تجاوزت عطاءات مزاد «بلو أوت 5 جي»، المنعقد في «تايوان» والمتخصص في بيع حقوق بث شبكات «الجيل الخامس»، مستوى 100 مليار دولار تايواني- ما يعادل 3.3 مليارات دولار أميريكي. و يعكس ذلك، تنامي الطلب على حقوق التشغيل ومن ثم اشتعال المنافسات بين شركات النقل التايوانية لنشر شبكات لاسلكية فائقة السرعة، بما في ذلك التصميم الذكي لتطبيقات السيارات المتنقلة- حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية. علاوة على ذلك، تشير التكاليف المرتفعة للتراخيص في تايوان إلى رغبة شركات الإتصالات في تحقيق ميزة سوقية على منافسيها، استنادًا إلى إشارات محللون فى تعليقات لصحيفة «نيو ستريت ريسيرش»، تفيد بأن النتائج قد فاقت التوقعات. أكد شيه تشى ماو- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تشونغهوا تيليكوم»- أيضًا، على اشتعال المنافسة خلال أيام العروض الأولية من المزاد. في حين جذبت شركات الإتصالات الأخرى بالمنطقة مستويات مماثلة من العروض، لكن «تايوان» هي الأكبر من حيث تعداد السكان، حسب «بلومبيرغ» الإخبارية.