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تغادرنا اليوم الخميس التاسع من يناير 2020 الى العاصمة الأردنية عمان فرقتا مسرح الخليج العربي ومسرح الشباب وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة 12 لمهرجان المسرح العربي والذي تستضيفه العاصمة الاردنية برعاية سامية من لدن الملك عبدالله الثاني وبدعم من لدن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الاعلي لدولة الامارات العربية المتحدة .

هذا وستتنافس فرقة مسرح الخليج العربي على جائزة القاسمي لافضل عرض مسرحي عربي من خلال مسرحية «الصبخة» تأليف واخراج د. عبدالله العابر .

وفي تصريح خاص بـ «النهار» قال د . عبدالله العابر : اشعر بالفخر والاعتزاز لتمثيل الكويت في هذا العرس المسرحي العربي والذي بات اليوم الموعد المسرحي العربي الاهم على خارطة المهرجانات المسرحية العربية. وتأتي هذه المشاركة من خلال مسرحية «الصبخة» التي كانت قد مثلت فرقة مسرح الخليج العربي في مهرجان الشارقة الخليجي وحصدت مجموعة متميزة من الجوائز . وبهذه المناسبة اشيد بفريق العمل الذي اعتبره اسرة واحدة متعاونة ومتكاتفة من أجل الكينونة بمستوى طموح تمثيل الكويت وحمل رايتها في المحافل الفنية العربية . كما تمثل الكويت خارج المسابقة الرسمية مسرحية «على قيد الحلم» تأليف الكاتبة تغريد الداود واخراج يوسف البغلي وتقديم فرقة مسرح الشباب .

وفي تصريح خاص قالت الكاتبة تغريد الداود : لا يمكن وصف سعادتي بتكرار المشاركة في فعاليات مهرجان المسرح العربي . وكنت قد تشرفت بالمشاركة في هذا العرس قبيل عامين من خلال مسرحية «غصات الحنين» لفرقة مسرح الشارقة الوطني واخراج الفنان محمد العامري . واليوم تأتي المشاركة الجديدة من خلال مسرحية «على قيد الحلم» مع فرقة مسرح الشباب ومع المخرج يوسف البغلي وأتمنى التوفيق للجميع . ولعل المشاركة في هذا المهرجان تمثل بالنسبة لي شخصيا فرصة حقيقية للتواصل مع احدث ابداعات المسرح العربي واللقاء والتحاور مع اهم صناع المسرح في عالمنا العربي .

وحري بالذكر ان الدورات الماضية من عمر هذا العرس العربي قد طافت في العديد من العواصم العربية ومن بينها القاهرة وبيروت وتونس والجزائر وجمهورية مصر العربية وعمان والرباط والدوحة والشارقة بالاضافة الى الكويت حيث حصدت في ذلك العام 2016 جائزة القاسمي لافضل عرض مسرحي عربي وحققتها مسرحية «صدى الصمت» لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف قاسم مطرود واخراج فيصل العميري . وغدا سيتم رفع الستار عن اعمال الدورة رقم 12 في المملكة الأردنية الهاشمية ، وتحت رعاية سامية من لدن الملك عبدالله بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية ، وبالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين ووزارة الثقافة ، وستواصل اعمال المهرجان في الفترة من 10 إلى 16 من شهر يناير 2020 تحت شعار «المسرح معمل الأسئلة ومشغل التجديد».

وحري بالذكر ان مهرجان المسرح العربي يشهد في دورته الجديدة سلسلة من المسابقات الإبداعية والعلمية الأكاديمية وجوّا تنافسيا لمجموعة من الأعمال المسرحية ، بالاضافة الى التنافس المسرحي العربيّ في شكل مسابقة رسمية للتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي. وهناك ايضا وبخط اضافي عروض مسرحية بالموازاة ، ورشات تكوينية وندوات علمية وفكرية، ومسابقات التأليف للكبار والصغار للشباب حتى سن 35 سنة، ومسابقة البحث العلمي المسرحي للشباب دون 35 سنة وايضا اعمال الندوة الفكرية التي تأخذ هذا العام بعدا اضافيا .

وفيما يخص كلمة يوم المسرح العربي حيث يتم في كل دورة من دورات المهرجان، الاحتفاء باليوم العربي للمسرح والذي تمّ اعتماده بتاريخ العاشر«10 » من شهر يناير من كل سنة ، وهذا بعد اتفاق المسرحيين الذين اجتمعوا في مؤتمر تأسيس الهيئة العربية للمسرح سنة 2008 ،وقد تم اختيار المسرحي البحريني القدير «خليفة العريفي» لإلقاء كلمة اليوم العربي للمسرح ، والمسرحي «خليفة العريفي» كاتب، ممثل ومخرج مسرحي من مواليد المحرق 1947 م ، له عديد الأعمال والكتابات في مجال القصة والمسرح والرواية، مع عديد الدورات والتكوينات .ونشير هنا وبكثير من الفخر والاعتزاز إلى ان النجم البحريني خليفة العريفي هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977 . وهو كاتب وممثل ومخرج مسرحي، أخرج العديد من المسرحيات منها: السوق»، «حليمة ومنصور» و«نداء الدم»، وشارك بها في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وكتب ثلاث مسرحيات هي: «ح - ب»، «المهرجون»، و«صور عارية»، وأخرج للتلفزيون برنامج درامي تربوي بعنوان «مواقف» وسهرة درامية بعنوان «أيام الرماد»، وأعد للتلفزيون برنامج ثقافي فني ـ 30 حلقة ـ بعنوان «فنون».

