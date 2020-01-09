إضاءات

أكد الفنان حسين المنصور رئيس وفد فرقة مسرح الخليج العربي الى مهرجان المسرح العربي في دورته 12 الذى تستضيفه العاصمة الاردنية وتنظمه الهيئة العربية للمسرح على انه شرف كبير بان تمثل فرقة مسرح الخليج العربي الكويت في هذا الملتقى المسرحي العربي الأهم.

وقال الفنان حسين المنصور: تمتلك فرقة مسرح الخليج العربي تاريخاً مسرحياً حافلاً بالانجازات والبصمات الفنية التى تعود الى البدايات الأولى لانطلاق هذه الفرقة حيث نتذكر مجموعه بارزة من الاسماء الخالدة ومنهم منصور المنصور وصقر الرشود وعبدالعزيز المنصور وعبدالعزيز السريع ومحمد المنصور ومحمد السريع وخالد العبيد سعاد عبدالله وحياة الفهد وغيرهم من القامات المسرحية وصولا الى الجيل الجديد من أبناء الفرقة الذين راحوا يكملون مسيرة العطاء.

وتابع الفنان المنصور قائلا:

ويأتي اختيار مسرحية «الصبخة» من بين اكثر من 140 عرضا مسرحيا عربيا، وهو ما يمثل انجاز اضافي لرصيد الفرقة والعرض الذى كان قد حصد 5 جوائز في مهرجان الشارقة الخليجي في فبراير الماضي. والمسرحية من تأليف واخراج د. عبدالله العابر ومشاركة مجموعة متميزة من الكوادر المسرحية ومنهم سماح وعلي الحسيني ويوسف البغلي وعبدالعزيز بهبهاني وكفاح الرجيب وآلاء الهندي ومنال الجارالله.

وفي ختام تصريحه لـ «النهار» قال الفنان حسين المنصور: ادعوا لفريق العمل بالتوفيق والنجاح في مهتهم والتأكيد على دور ومكانة المسرح في الكويت .

