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يلقي الكاتب البحريني القدير خليفة العريفي مساء غدٍ في حفل افتتاح اعمال الدورة الثانية عشر لمهرجان المسرح العربي الذي تستضيفه العاصمة الاردنية في الفترة من 10 – 16 يناير الحالي. والعريفي كاتب وممثل ومخرج مسرحي من مواليد المحرق 1947 م ، له عديد الأعمال والكتابات في مجال القصة والمسرح والرواية ، مع عديد الدورات والتكوينات .

ونشير هنا وبكثير من الفخر والاعتزاز بان النجم البحريني خليفة العريفي هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977. وهو كاتب وممثل ومخرج مسرحي، أخرج العديد من المسرحيات منها: السوق»، «حليمة ومنصور» و«نداء الدم»، وشارك بها في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وكتب ثلاث مسرحيات هي: «ح - ب»، «المهرجون»، و«صور عارية»، وأخرج للتلفزيون برنامج درامي تربوي بعنوان «مواقف» وسهرة درامية بعنوان «أيام الرماد»، وأعد للتلفزيون برنامج ثقافي فني ـ 30 حلقة ـ بعنوان «فنون»

وفيما يلي جزء من نصه الذي سيلقيه مساء اليوم ، وقد اختار أن يتحدث في ضوء النص المسرحي بين الصوت والصورة. حيث يقول :

«نحن اليوم في زمن الصورة بامتياز، السينما صورة، التلفزيون صورة، مواقع التواصل الاجتماعي صور، النصوص التي تنشر على مواقع التواصل بدون أي صورة، لا يلتفت إليها أحد، حتى الصحافة الورقية تبنت الصور مادة أساسية على صفحاتها. صارت الصورة هي المجسد الحقيقي للمعنى وحرية الخيال.

المسرح العربي اليوم أيضا معني بالصورة. بل إنه يجب أن يعنى بالصورة، حتى يواكب تراكم التطورات في المسرح العالمي. وما دام المخرجون الذين يمتلكون الرؤية الفنية والفلسفية والجمالية، قادرين على تحويل قصيدة للمتنبي مثلا إلى صورة مسرحية جاذبة، فهذا يعني أن المسرح مسرح مخرجين، أكرر مسرح مخرجين، أين إذن الكاتب المسرحي الحديث؟ هل جدير بالمؤلفين أن يكتبوا نصوصا للصورة؟ برأيي نعم، هل هذه دعوة إلى تحويل النص المسرحي التقليدي إلى سيناريو مسرحي؟ أسوة بسيناريو الدراما التلفزيونية أو السينمائية. نعم إنها دعوة، دعوة للخروج من نمطية كتابة النص المسرحي التقليدي. الخروج من النمط، خطوة لتحرير الفكر المسرحي من قيد الثبات والجمود. فيا أيها المسرحيون العرب، إذا اردتم أن تطوروا المسرح العربي ليصير عالميا، فلا تقفوا عند الأمس، لا تقفوا عند اليوم، بل إذهبوا إلى ما بعد الغد. لتطوروا المسرح العربي اذهبوا إلى ما بعد الغد».

