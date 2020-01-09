دوليه

يسعى برشلونة للدفاع عن لقبه بطلاً لكأس السوبر الاسبانية بقيادة افضل لاعب في العالم ست مرات الارجنتيني ليونيل ميسي، عندما يواجه اتلتيكو مدريد في 10:00 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» الذي يتسع لـ62 ألف متفرج في جدة.

وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر الإسبانية، بعد أن احتضنت العاصمة السعودية الرياض استضافت الكأس السوبر الايطالية التي توج بها لاتسيو في 22 ديسمبر الماضي، على حساب يوفنتوس (3-1) المشارك في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتأتي الاستضافة في إطار تحولات واسعة تشهدها المملكة ضمن «رؤية 2030» التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف في عناوينها العريضة الى تعزيز مصادر إيرادات السعودية وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات النفطية.

وقامت المملكة بسلسلة من التغييرات الجذرية في الآونة الأخيرة، شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، والسماح للعائلات (بما يشمل الإناث) بحضور مباريات في كرة القدم، وقرار إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى وتخفيف قواعد اللباس للأجنبيات لجهة إمكان التنقل دون ارتداء العباءة السوداء، لكن بـ «ملابس محتشمة».

وحصل الاتحاد الاسباني والاندية المشاركة على حوافز مادية مغرية، إذ سينال كل من برشلونة وريال مدريد 6 ملايين يورو (6,72 ملايين دولار اميركي)، مقابل 3 ملايين يورو لكل من أتلتيكو وفالنسيا. وبحال بلوغ ريال مدريد وبرشلونة المباراة النهائية يتوقع ان ينال كل منهما 10 ملايين يورو خلال هذا الاسبوع.

ويُعد قائد برشلونة ميسي الهداف التاريخي للبطولة مع 13 هدفًا خلال 18 مباراة، يليه راوول غونزاليس الهداف السابق لريال مع 7 أهداف في 12 مباراة. والى ميسي، يعول المدرب ارنستو فالفيردي الذي نجا من فخ جاره اسبانيول نهاية الاسبوع الماضي (2-2)، على المهاجمين الاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان. ويغيب عن النادي الكاتالوني حارسه الالماني مارك-اندريه تير شتيغن بسبب اصابة عضلية، وسيحل بدلا منه البرازيلي نيتو (30 عاما) القادم من فالنسيا الصيف الماضي.

