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اختار اتحاد اللاعبين المحترفين بإسبانيا، النجم الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن سواريز الذي يتم عامه الـ 33 بعد أيام، نجح خلال الشهر الماضي في تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة. ولعب النجم الأوروغواياني دورًا رئيسيًا في الأهداف الـ 10 الأخيرة لبرشلونة بالليغا، حيث سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة. ويعاني برشلونة من غياب البديل المناسب القادر على تعويض سواريز، وبينما يتواصل بحث النادي الكتالوني عن خليفة هدافه الأوروغواياني، لضمه الصيف المقبل.