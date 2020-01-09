دوليه

أنهى التركي أردا توران اول من أمس فترة الاعارة مع فريق باشاك شهير وسيعود الى برشلونة الاسباني بعد عامين في اسطنبول، تصدر خلالهما العناوين لسلوكه العنيف داخل وخارج المستطيل الاخضر. وجاء في بيان النادي «خلال اجتماع أمس، طلب لاعبنا أردا توران من الرئيس غوكسيل غوموسداغ الرحيل لكتابة فصل جديد في مسيرته»، مشيرا الا ان الرئيس وافق على طلبه. وانضم توران (32 عاما) الى نادي باشاك شهير في يناير من العام 2018 معارا من برشلونة، حيث عانى في ايجاد مكان له في التشكيلة الاساسية منذ انضمامه اليه من اتلتيكو مدريد في صيف 2015. وشارك توران في 39 مباراة فقط مع باشاك شهير في جميع المسابقات، الذي فشل في الفوز بأي لقب في الموسمين الاخيرين واكتفى بالحلول وصيفا لغلطة سراي في الدوري الموسم الماضي بفارق نقطتين فقط. ويعتبر توران أحد أشهر الرياضيين في بلاده وشخصية داعمة للرئيس رجب طيب إردوغان، وقد تصدر العناوين لسلوكه العنيف، لا سيما بعد أن تم ايقافه 16 مباراة بعدما دفع أحد الحكام ووجه له كلمات نابية في مايو 2018. وفي سبتمبر الفائت حُكم عليه بالسجن لعامين وثمانية اشهر مع وقف التنفيذ بعد اعتدائه على فنان تركي مشهور خارج ملهى ليلي في اسطنبول.