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أعلن نادي توتنهام الانكليزي أول من امس أن لاعبه الفرنسي موسا سيسوكو خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى ستبعده عن التمارين حتى شهر أبريل المقبل. وجاء في بيان على موقع النادي أن سيسكو «خضع لعملية جراحية في الرباط الجانبي لركبته اليمنى»، مشيرا الى ان الفريق الطبي يتوقع «عودته الى التمارين في أوائل أبريل». وتعرض الدولي الفرنسي للاصابة خلال خسارة «سبيرز» (0-1) أمام مضيفه ساوثمبتون في المرحلة 21 من الدوري مطلع العام الجديد، أجبرته على الغياب عن لقاء ميدلزبره من الدرجة الأولى في الدور الثالث من كأس انكلترا الاحد الذي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. وسيغيب بالتالي سيسوكو (30 عاما) عن عشر مباريات في الدوري الانكليزي بما فيها مواجهات أمام ليفربول المتصدر، مانشستر سيتي، تشلسي ومان يونايتد، اضافة الى مبارتي فريقه امام لايبزيغ متصدر الدوري الالماني ضمن منافسات الدور 16 من دوري ابطال اوروبا. وتعتبر هذه نكسة أخرى لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد تعرض هدافه ونجمه هاري كين في المباراة ذاتها لتمزق في العضلات الباطنية لفخذه الايسر، سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب. ويغيب عن صفوف نادي شمال لندن الحارس الفرنسي هوغو لوريس منذ اكتوبر لاصابته بخلع في كوعه، اضافة للويلزي بن ديفيس، فيما صرح مورينيو أن الفرنسي تانغي ندومبيلي «مصاب دائما» بعد خروجه عارجا في الشوط الاول امام ساوثمبتون.