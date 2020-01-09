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حقق الكويت انتصاراً صعباً على القادسية 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن دوري الكرة الطائرة، فيما واصل كاظمة انتصاراته بتغلبه على الشباب 3-0.

ورفع الكويت رصيده في صدارة الترتيب الى 15 نقطة من 8 مباريات، يأتي بعده كاظمة 12 نقطة من 6 انتصارات دون هزيمة، ثم العربي والقادسية والشباب بـ 8 نقاط لكل منهم من 5 مباريات للأول و6 للثاني و7 للثالث، وأخيراً يأتي اليرموك 6 نقاط من 6 مباريات.

وقدمت لجنة المسابقات مباريات الكويت في البطولة حيث سيخوض الأبيض آخر مباراة في الدور التمهيدي في 14 يناير الحالي وذلك من أجل افساح المجال امامه للاستعداد لبطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها على صالته خلال الفترة من 2 الى 11 فبراير المقبل.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى الى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وبدأ الكويت اللقاء بقوة من خلال فرض سيطرته عبر تألق لاعبيه في الضربات الساحقة المتنوعة من اطراف الشبكة والتي واجه القادسية صعوبة في التصدي لها الى جانب تميز الجانب الدفاعي لدى الأبيض الأمر الذي مكن الفريق من انهاء الشوط الاول 25-22.

واستمر الكويت في بسط سيطرته في الشوط الثاني رغم محاولات القادسية في العودة الى اللقاء والتي اصطدمت بقوة حوائط الصد الكويتية ليحقق الابيض الانتصار في الشوط الثاني 25-19.

وبدا أن الابيض في طريقه لتكرار فوزه السهل على القادسية الذي حققه القسم الاول 3-0، الا أن الأصفر قدم اداء قوياً في الشوط الثالث جارى من خلاله خصمه من خلال تبادل التقدم حتى النقاط الاخيرة من الشوط التي حسمها القادسية لصالحه بصعوبة 27-25.

ومنح الفوز في الشوط الثالث القادسية دافعاً معنوياً ليواصل الاصفر تقديم اداءه القوي ويعادل الارقام بالفوز في الشوط الرابع 25-18، ليلجأ الفريقان الى شوط اضافي حيث رجحت خبرة لاعبي الأبيض كفة فريقهم بالفوز في الشوط 15-11 محققاً انتصارا مستحقاً.

وفي المباراة الثانية لم يجد البرتقالي الذي يسير بخطى ثابتة في تحقيق الانتصارات، أي صعوبة في تجاوز خصمه الشباب بثلاثة اشواط دون مقابل جاءت على النحو التالي، 25-18، 25-22، 25-21. وفي منافسات الدرجة الاولى فاز الساحل على الصليبخات 3-0، وبرقان على التضامن 3-1.

