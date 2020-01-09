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عاشور: «الطائرة» لم يتعاقد مع مدرب أرجنتيني

زيد خلف
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الخميس 09 يناير 2020

نفى رئيس اتحاد الكرة الطائرة حسين عاشور التعاقد مع المدرب الارجنتيني جورج البرتو ايلغويتا الذي اعلن عنه امين سر الاتحاد فوزي المعتوق أول من أمس في خطوة تؤكد الانشقاق الحاصل في الاتحاد.
وقال عاشور عبر حساب الاتحاد إن خبر التعاقد مع المدرب الارجنتيني غير صحيح بتاتاً وأن الاتحاد سيلجأ الى استعارة أحد مدربي الفرق الاربعة الاولى الكويت وكاظمة والعربي والقادسية بسبب ضيق الوقت في التعاقد مع مدرب متمكن لتولي ادارة «أزرق الطائرة». ويستعد الفريق للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي ستستضيفها الكويت خلال شهر أبريل المقبل. وكان المعتوق أكد أن الاتحاد في المراحل الأخيرة من انهاء الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني وانه بصدد اصدار التأشيرة للمدرب من أجل الوصول الى الكويت والتوقيع على العقد.


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