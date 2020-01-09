محلية

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة سمو أمير البلاد السنوية الدولية الكبرى التاسعة للرماية دعيج العتيبي ان اللجنة المنظمة العليا اكملت جميع استعداداتها للبطولة الغالية التي تنطلق اعتبارا من يوم غد وتختتم في 17 يناير الحالي على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي، مشددا على ان الكويت جاهزة لاستقبال ضيوفها من جميع النواحي، في الوقت الذي وصلت فيه غالبية الوفود الى البلاد وبعضها يقيم منذ فترة معسكرات تدريبية داخلية.

وقال العتيبي الذي يشغل منصب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية: «الفنادق اصبحت جاهزة وعملنا على تأمين وسائل النقل لجميع الوفود، حيث يتواجد ممثلون من لجنتي الاستقبال والاعاشة في مطار الكويت الدولي لاستقبال الضيوف. كما ان جميع تجهيزات البطولة من جميع النواحي اكتملت سواء في مقرات اقامة الوفود او مجمع الميادين، حيث سيشهد النادي اجتماعات فنية ولوجستية خلال اليومين المقبلين، قبل حفل الافتتاح المقرر السبت».

وثمن العتيبي الرعاية السامية التي يوليها سمو أمير البلاد والقيادة السياسية لرياضة الرماية وللبطولة، واضاف: «هذا الامر يمنح الرماة والراميات الكويتيات حوافز كبيرة للعطاء، ولا عجب في ان هذه اللعبة تحقق افضل الانتصارات على الصعد العالمية والاولمبية».

واشار الى ان استعدادات المنتخب الكويتي للبطولة وصلت الى الذروة، املا في مواصلة الحفاظ على انجازاتها في هذه المسابقة الغالية وعروضها على الصعيد العالمي، خصوصا وانها نالت لقب النسخة الثامنة الماضية، حيث انهت المنافسات في صدارة جدول الترتيب آنذاك.

واعرب عن ارتياحه لسير المعسكر التدريبي الذي يقيمه رماة وراميات الكويت في مجمع الميادين، واوضح ان المنتخب عازم على المنافسة على المراكز الاولى، رغم ان البطولة ستشهد مشاركة ثلة من ابطال العالم واقوى الدول مثل ايطاليا وروسيا وصربيا وكازاخستان وغيرها.

وتشارك الكويت بمئة رام ورامية في البطولة، 44 منهم ينافسون في اسلحة الخرطوش، و45 في الرصاص و11 في القوس والسهم الاولمبي.

ومن ابرز المشاركين خالد المضف وطلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان وناصر المقلد وفهد لافي وسارة وشهد الحوال (تراب)، وسعود حبيب وعبدالله الرشيدي وزيد المطيري ومنصور الرشيدي وايمان الشماع وشيخة الرشيدي وفاطمة الزعابي (سكيت)، وعبدالله الحربي ومريم ارزوقي وبتول اشكناني (البندقية)، وحمد النمشان وعبدالله الملا وحذامة البغلي ومريم الكندري (المسدس)، وبدر الشلاحي وعبدالله طه (القوس والسهم).

