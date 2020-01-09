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وقع الاتحاد الكويتي لكرة السلة ونظيره القطري اول من امس اتفاقية تعاون بين الجانبين بما يسهم في الارتقاء بتلك اللعبة لدى البلدين الشقيقين. وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي امين السر العام للاتحاد وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي لكرة السلة عبدالرحمن الخباز وعن الجانب القطري امين السر العام للاتحاد سعيد المالكي. وقال الخباز في تصريح صحفي على هامش التوقيع ان اتفاقية الشراكة ستكون مفيدة للاتحادين الكويتي والقطري سواء من الناحية الفنية او الادارية، معربا عن امله في ان تمتد الاتفاقية مستقبلا الى كل دول الخليج والدول العربية. واوضح الخباز ان اتفاقية الشراكة تنص على اقامة بطولات مشتركة بمشاركة عمان في فترات مختلفة كل عام فضلا عن دورات وخبرات للحكام والمدربين اضافة الى الاستعانة بالحكام من البلدين سواء في الدوري الكويتي او القطري. من جهته قال المالكي في تصريح مماثل ان الاتفاقية تسعى الى تعاون الجانبين في الانشطة المختلفة ومنها الامور الفنية والبطولات والمباريات على صعيد مختلف المنتخبات او منافسات (3 في 3). واوضح المالكي ان التعاون بين الاتحادين سيكون شاملا ومهما خلال مدة الاتفاقية التي تستمر لمدة عام وتجدد بصورة تلقائية سنويا، متطلعا الى تبادل الخبرات بين الاتحادين وتزايد مجالات التعاون مستقبلا الامر الذي سيمثل خطوة مهمة للغاية لتطوير اللعبة في البلدين.

وكشف عن اقامة بطولة صداقة لمنافسات (3 في 3) تجمع منتخبات قطر والكويت وعمان، لافتا الى انها ستكون بادرة اتفاقية الشراكة حيث سيتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد العماني للعبة.

