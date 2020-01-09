دوليه

تعادل منتخب العراق مع أستراليا 1-1 امس على ستاد ثاماسات في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلند. وتقدم منتخب أستراليا عبر هدف رينو بيسكوبو (61) قبل أن يدرك العراق هدف التعادل بواسطة محمد قاسم (76). من جانبه، يخوض منتخب السعودية مواجهة قوية امام اليابان اليوم على ستاد ثاماسات في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً قطر مع سورية على الملعب نفسه. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي السعودية مع قطر، وسورية مع اليابان.

وأكد سعد الشهري مدرب منتخب السعودية جاهزية فريقه لخوض المباراة الأولى، وقال: «هذه البطولة تضم أفضل المنتخبات في قارة آسيا، فريقنا استعد بشكل جيد، وسوف نلعب في مجموعة تضم منتخبات تلعب بأساليب لعب مختلفة، لكننا سنحاول ما بوسعنا في كل المباريات».

وأوضح: «المنتخب الياباني قد يكون أقل المنتخبات من ناحية الضغوطات، كونه تأهل الى دورة الألعاب الأولمبية، ولكن هذا الأمر قد يكون ايجابياً بالنسبة له». وتابع: «قمنا بوضع خطط للتعامل مع هذه المباراة، وسوف نحاول ما بوسعنا خلال هذه المباراة». في المقابل قال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان: «نحن سعداء بالمنافسة في هذه البطولة، نحن نلعب في مجموعة تضم خصوماً أقوياء، وكل مباراة فيها ستكون صعبة للغاية». وأضاف: «لدينا فريق شاب ويمتلك مقومات وقدرات عالية، ونحن نسعى من خلال هذه البطولة لتطوير لاعبينا».وأردف بالقول: «في كل بطولة تكون المباراة الأولى دائماً الأصعب، ولكن نحن نعمل مع اللاعبين كي يحافظوا على تركيزهم ويدخلوا المباراة ليقدموا أفضل ما بوسعهم».

