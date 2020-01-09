دوليه

يستهل منتخب أوزبكستان مشوار الدفاع عن اللقب عندما يتقابل مع ايران اليوم على ستاد تينسولانون في سونغكلا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلند. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً كوريا الجنوبية مع الصين على الملعب نفسه. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي ايران مع كوريا الجنوبية، والصين مع أوزبكستان. ويخوض منتخب ايران البطولة بتشكيلة تضم عددا من النجوم، من بينهم أوكيد نورأفكان ومهدي قائدي الذين برزا في الدوري المحلي هذا الموسم، الى جانب محمد محبي واللاعب المحترف في تركيا الاهيار سيادمانيش. في المقابل يخوض منتخب أوزبكستان هذه البطولة بصفته حامل للقب، وهو يضم في تشكيلته ستة لاعبين شاركوا في الفوز بلقب البطولة قبل عامين في الصين.

