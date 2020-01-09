محلية

أثبت الكويت باحرازه اول من امس لقب كأس سمو ولي العهد للعام الثاني على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه على العربي بالركلات الترجيحية 3- 2، (بعد التعادل سلبا في الوقتين الأصلي والاضافي)، علو كعبه وتفوقه على منافسيه وان تذبذب مستواه في المباريات الاخيرة في الدوري الممتاز، مجرد «هفوة» بسيطة تحدث لاي فريق.

ويعد فوز الابيض باللقب بمثابة تجديد للطاقة وخصوصا ان الفريق تنتظره مشاركات بالغة الاهمية سواء بالدوري المحلي في ظل التقارب في النقاط مع السالمية والقادسية او في مشاركاته الخارجية اذ سيخوض مباراة مهمة ضد الفيصلي الاردني يوم الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي الاول لدوري ابطال آسيا وكذلك كأس الأمير.

ولقد عملت ادارة النادي برئاسة خالد الغانم على معالجة مواطن الخلل في الفريق على الفور بعدما اعفت المدرب السوري حسام السيد من المهام واسندت تدريب الفريق الى المدرب الوطني وليد نصار ولم تنتظر طويلا على الفور دعمت صفوف الفريق بالمحترفين العراقيين امجد عطوان وعلاء عباس والبرازيلي بيسمارك وضمت لاعب الشباب احمد الزنكي بعدما رأت ان المحترفين ليس بمستوى الطموح ولم يضيفوا اي جديد للفريق مع اصابة العاجي جمعه سعيد.

والابيض ان كان لم يظهر بالشكل المطلوب المتوقع منه في المباراة النهائية وقد يعذر بذلك نظرا لطبيعة المباراة ولكن المرحلة القادمة تتطلب من الجهاز الفني ان يحسن التعامل مع الاوراق المتوفرة لديه وهي قد لايحظى بها الخصوم وتحديدا محليا ولذلك على وليد نصار ان يوظف قدرات اللاعبين وبالذات المحترفين بما يخدم الفريق وعليه ان يفعل خط المقدمة.

والاطراف في ظل وجود احمد الزنكي والبرازيلي بيسمارك فهما قادران على شغل المركزين وكذلك الاستفادة من جهد عبدالله البريكي باللعب تحت الهجوم وليس كلاعب ارتكاز وعموما نجاح الابيض بالتتويج بلقب كأس ولي العهد ماهي الا بداية لحصد البطولات الرسمية في الموسم الجديد ومن اعتاد على اعتلاء القمة لن يقبل بغير ذلك.

