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لم يكن لدى العربي اكثر مما قدمه في المباراة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد مساء الأول من أمس حيث عمد الاخضر الى اتباع نهج واحد لم يتغير طوال الاشواط الاربعة من خلال اغلاق منطقة الدفاع بعدد من اللاعبين والاعتماد على الكرات المرتدة في الشق الهجومي.

ولاشك ان هذا الاسلوب لم يكن مثمرا نظرا لضعف امكانيات اللاعبين الذين يؤدون مثل تلك الواجبات وبالذات ان خط الوسط لم يكن قادرا في كثير من الاحيان على القيام في الجانب الهجومي ومما يستدعي بالسنوسي الهادي للنزول للخلف من اجل بناء الهجمة مما يجعل فيصل عجب يكون بمفرده وسط دفاعات الخصم.وعلى مدرب الاخضر داركو نيستروفيتش ان يكون واقعيا مع الفريق. وندرك تماما انه يلعب حسب ما هو متوفر لديه من اللاعبين ولكن ليس من المعقول ان يكون تركيزه فقط على الجانب الدفاعي على حساب الهجوم ونتفق معه ان هذه الاوراق التي بيده ويلعب وفقا لامكانيات اللاعبين ولكن ليس لهذه الدرحة ان يكون هكذا التفكير فمثلا يبقى على اللاعب الشاب بندر السلامة والمحترف العاجي هنري سيدرك وحسين اشكناني في الاحتياط وهم اكثر عطاء من غيرهم، فلذلك على المدرب داركو ان يتخلى عن عقلية مدرب للصغار فهذا التفكير لايمكن لفريق بحجم العربي ان ينجح في تحقيق طموحاته.

فالاخضر يريد ان ينطلق بقوة لكي يستعيد الثقة بنفسه ويصالح جماهيره ليس من خلال نهج «من خاف سلم».. عليه ان يكون شجاعا في مواجهة الخصوم.

