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أكد مدرب الكويت وليد نصار ان فريقه لم يواجه صعوبات كبيرة امام العربي في المباراة النهائية لمسابقة كأس ولي العهد التي انتهت بفوز الكويت 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

واحتفظ الكويت باللقب للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه بفارق لقب واحد عن القادسية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية ان فريقه لم بواجه اي صعوبة رغم امتداد المباراة الى الوقتين الاضافيين وركلات الترجيح، وأوضح: «العربي امتاز بالتنظيم الدفاعي، لكنه لم يشكل اي خطورة على مرمانا باستثناء هجمة واحدة سنحت لليبي السنوسي الهادي وتصدى لها الحارس حميد القلاف».

وأضاف: «اللحظات الصعبة كان بعد خروج مشاري غنام والدفع بأحمد الزنكي وتغيير طريقة اللعب الى 3-5-2»، مؤكداً انه مدرب يحب المجازفة ومفاجأة المنافس.

وأضاف: «أفضل دائماً عنصر المفاجأة وكنت اريد حسم المباراة قبل الوصول الى ركلات الترجيح، من خلال اللعب بثلاثة مدافعين فقط وهو امر كان ممكنا ان ندفع ثمنه، لكنني اثق جداً بلاعبي الفريق وقدرتهم على التكيف مع اي طريقة لعب». وشدد على ان لاعبيه كانوا ملتزمين جداً بالتعلميات، رافضاً القول بأن فريقه افتقد التنظيم في المباراة.

وأوضح: «الشد العصبي اثر على الأداء باستثناء بعض اللمحات البسيطة خلال مجريات المباراة، لكننا نجحنا في الفوز بالنهاية والاحتفاظ باللقب».

ونوه الى ان صعوبة المباراة جاءت بسبب التكتل الدفاعي من قبل العربي «الذي دافع في بعض المرات بـ 8 او 9 لاعبين واعتمد على الهجمات المرتدة»، متوجهاً بالشكر للاعبي وادارة وجمهور الكويت، ومتمنياً حظاً اوفر للعربي.

