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أعلن عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام صبيح ابل استقالته من الاتحاد ومن منصبه بسبب ما وصفه بـ «تدخلات رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف في صميم عمل اللجنة واختيار حكام دون الرجوع اليها».

وكان ابل استقال من منصبه في ديسمبر الماضي ثم تراجع عن الاستقالة، لكنه اكد ان القرار هذه المرة لا رجعة فيه، وقال موجهاً كلامه للاتحاد: «خلاص عافك الخاطر»، مؤكداً في الوقت ذاته احترامه لأعضاء الاتحاد ومتمنياً لهم التوفيق في ادارته.

وقال ابل ان رئيس الاتحاد تدخل اكثر من مرة في صميم عمل اللجنة وقام بتغيير الطاقم التحكيمي لأكثر من مباراة دون الرجوع الى اعضاء اللجنة، وأوضح: «أحياناً يكون قرار تغيير الطاقم التحكيمي من خلال اجماع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، وهنا يكون القرار اقوى من قرار اللجنة، ولا نملك وقتها الا ان نتحفظ على القرار ونطبقه، لكن ما يحدث هو ان القرار يكون فردي من رئيس الاتحاد».

وأضاف: «مثل هذه الأمور تسبب احراجاً كبيراً للجنة ورئيسها وتخلق اجواءً مشحونة بين الحكام»، مؤكداً ان احداً لا يريد العودة الى الفترة التي كانت تشهد خلافاً كبيراً بين الحكام وتسببت في اضراب عدد كبير منهم.

وتابع: «منذ استلام اللجنة ادار الحكام اكثر من 130 مباراة ومن الطبيعي ان تشهد بعض المباريات اخطاءً مثلما يحدث في كل بطولات العالم، بل ان معظم الأخطاء لم تكن مؤثرة اطلاقاً».

