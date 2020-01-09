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يغيب مدافع القادسية ضاري سعيد عن الملاعب لمدة 4 أسابيع بعد الكشف عن إصابته بقطع جزئي في الكاحل. وغادر اللاعب إلى مستشفى «إسبيتار» في قطر لمواصلة العلاج هنالك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح تكفله بعلاج اللاعب.

وكانت صفوف القادسية شهدت عودة المصابين مشعل فواز وعامر المعتوق، في الوقت الذي يستمر فيه غياب فيصل سعيد للإصابة ومحمد خالد الذي خضع أول من أمس لجراحة في الرباط الصليبي وسيغيب حتى نهاية الموسم. ويستعد القادسية حالياً لخوض منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والتي يلتقي فيها مع النصر على ستاد صباح السالم يوم الاحد المقبل.

