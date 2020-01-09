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تُعقد اليوم في مدرسة «اقرأ» ثنائية اللغة بجليب الشيوخ الجمعية العمومية غير العادية للنادي العربي والتي دعى اليها 280 عضواً لطرح الثقة في اغلبية مجلس ادارة النادي. وتأجلت العمومية اكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب كان آخرها الأحد الماضي الذي شهد عمومية اخرى دعى اليها مجلس الادارة بحضور 1300 عضو. وأجرت الجمعية العمومية التي ترأسها رئيس النادي عبدالعزيز عاشور تعديلات على النظام الأساسي، بالاضافة الى اعادة تشكيل اللجنة الانتخابية وانتهاء مهمة اللجنة الانتخابية السابقة التي يترأسها عبدالله صفر وتضم محمد زينل. لكن اللجنة السابقة اصدرت بياناً اكدت من خلاله صحة الدعوة الى الجمعية العمومية، وقالت في البيان: «بالاشارة الى ما تم الاعلان عنه من قبل لجنة انتخابية مشكوك في صحتها وصحة اجراءات تشكيلها ومحل خلاف قانوني لم يتم البت فيه حتى الآن، من انه قد تم الغاء الجمعية العمومية غير العادية المحدد عقدها 9 الحالي (اليوم) بمقر مدرسة اقرأ ثنائية اللغة بجليب الشيوخ، فان اللجنة الانتخابية للنادي العربي المشكلة قانوناً، والتي باشرت كل اجراءات الدعوة التي كان محدداً لها في 29 ديسمبر الماضي، وتأجلت الى 5 يناير الحالي ثم الى 9 منه بمدرسة اقرأ ثنائية اللغة بجليب الشيوخ، تؤكد اللجنة على ان تلك العمومية مازالت قائمة وأن اعضاء الجمعية العمومية مدعوون للحضور، حيث انه لا يملك احداً من ان يقوم بالغاء الجمعيات العمومية للنادي، ولا تملك اي جهة الغاء الجمعية العمومية بأي صورة، حيث ان الجمعيات العمومية هي ملك لأعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز لأي جهة القيام بمنعهم من هذا الحق»