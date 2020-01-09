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نعم يجب ان نقول مبروك لنادي الكويت لفوزهم بكأس سمو ولي العهد وأقول الف مبروك للعرباوية لان الفريق الأخضر بدأ بالفعل يستعيد عافيته الفنية... وما هزيمته الا نتيجة طبيعية لضربات الجزاء التي كان نجماها حارسي المرمى القلاف وعبدالغفور وليس من احرزوا الأهداف واسمحوا لي بالنقد التالي:

? شكرا للجمهور الوفي للفريقين وهاردلك لجمهور الزعيم الذي استمتع بأداء فريقه.

? لم تكن المباراة بمستوى فني عال وكان اداء المباراة بطيئا وغير حماسي او تنافسي.

? كنت اتوقع ان ارى جميع اللاعبين المحترفين «الجدد» من بداية المباراة ولكن تكتيك المدربين « غريب « فهؤلاء اللاعبون ليسوا ناشئين او لا يملكون خبرة فأحد محترفي نادي الكويت لعب اربعين مباراة دولية مع منتخب العراق فكيف يكون على دكة الاحتياط؟

? اعتقد ان اشواط الاضافي كانت اجمل من الأشواط الاصلية وعدد الفرص التي ضاعت كانت كفيلة بإنهاء المباراة في الوقت الأصلي.

? لم اكن مع ان يسدد اللاعب بندر سلامة ضربة الجزاء حيث انه قليل خبرة في مثل هذه المباريات. واتمنى ان يكون ذلك درسا له.

? اعتقد ان مباريات الدوري القادمة سيرتفع مستواها الفني اذا فعلا اهتمت الأندية باختيار محترفيها بحرص.

? اعتقد ان الحكم كان محظوظا لان المباراة كانت ضعيفة فنيا فلم تكن المباراة صعبة عليه وادارها باقتدار.

