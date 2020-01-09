وطن النهار

كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا وليد الخبيزي عن انعقاد اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة في دورتها الـ 15 في الكويت اليوم الخميس عن مستوى اللجان لبحث المواضيع والاتفاقيات التي ستوقع يوم الاحد المقبل بمقر وزارة الخارجية. وقال الخبيزي في تصريح خاص لـ«النهار»: بحكم علاقتنا الوطيدة مع المملكة المتحدة يحرص الجانبان على انعقاد هذه الاجتماعات التي من شأنها تأطير العمل بين البلدين الصديقين في مجالات عدة منوها الى ان موضوع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي امر غير مطروح خلال اجتماعات لجنة التوجيه وان المناقشات تصب في اطار التعاون الثنائي بين البلدين وهذا ما اعتادت عليه المناقشات بين الجانبين.

واشار الى ان اللجان ستناقش مستوى التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والامن السيبرالي والتعاون العسكري والتجاري والطيران المدني من خلال امن المطار والعدل وكل نواحي التعاون بين البلدين.

واوضح ان التوقيع على اتفاقيات التعاون بين البلدين سيتحدد اليوم من خلال المناقشات التي ستجريها اللجان المنعقدة.

وكشف انه ولأول مرة سيوقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية اتفاقية تعاون مع نظيره البريطاني لتنمية الدول الفقيرة والنامية، مشيرا الى ان هذا الامر جاء لما يتمتع به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من خبرة وسمعة طيبة في دول العالم وتجاربه الناجحة في هذا المجال.

وأشار الى الزيارة التي سيقوم بها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اندرو موريسون الى الكويت لحضور التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الاحد المقبل منوها الى انها المرة الاولى لموريسون ترؤس الوفد في اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة في الكويت حيث سبق وترأس الوفد في الدورة الماضية ال 14 التي عقدت في لندن الصيف الماضي.

يذكر ان لجنة التوجيه الـ 14 عقدت في لندن في شهر يونيو حيث تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع البريطانية وتتعلق بالتدريب، والثانية بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والمجلس الثقافي البريطاني وتتعلق بالبحث العلمي والتكنولوجي، في حين وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب عقدا مع المجلس الثقافي البريطاني للاستفادة من الخبرة البريطانية في صناعة الاقتصاد المعرفي. ويترأس اللجنة من الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في حين يترأس الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق وشمال افريقيا أندرو موريسون.

وتضم اللجنة في عضويتها عدداً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية في كلا البلدين وتعقد اجتماعات نصف سنوية يتخللها استعراض المشاريع والانجازات التي تحققت في مسيرة العلاقات بين البلدين.

