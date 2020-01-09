وطن النهار

قال سفير نيبال لدى الكويت دورغا براساد بهانداري، إن بلاده أعلنت اطلاق حملة «زوروا نيبال 2020» أولى فعالياتهم في الكويت بهدف تعريف الجمهور الكويتي بما تزخر به نيبال من مقومات نادرة لجميع أنواع السياحة، لافتا الى أن هدف بلاده الوصول لمليوني سائح في 2020.

وأضاف بهانداري في تصريح للصحافيين على هامش حفل أقامته السفارة أول من أمس لاطلاق حملة بلاده بحضور العديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي شركات ووكلاء السياحة والسفر في الكويت وعدد من رجال الأعمال أن السفارة تعمل على تقوية التبادل الثقافي بين البلدين وتعريف المستثمرين الكويتيين بالفرص المتاحة لهم في بلاده.

وأشار الى أن بلاده آمنة ما يجعلها بيئة مناسبة للمستثمرين في جميع القطاعات السياحية كونها تتمتع بتنوع جيوغرافي من جبال وسهول ووديان وأنهار، لافتا الى أن بلاده تضم قمة ايفرست أعلى قمم العالم والغابات والسافانا ما يعني أن تنوعها يصلح لجميع الأذواق لمحبي التسلق والمناظر الطبيعية والأنهار.

وأوضح أن اجراءات الحصول على تأشيرة السياحة لنيبال سهلة جداً وتستغرق يوما واحدا فقط من السفارة، كما يمكن الحصول على التأشيرة عند الوصول للمطار لمعظم الجنسيات ومن ضمنها الكويت، لافتا الى أن هناك عدة أنماط من التأشيرات لبلاده ذات مدد مختلفة تبدأ من 15 يوماً الى 90 يوما.

وذكر أن أعداد الكويتيين الذين زاروا بلاده العام الماضي بواقع 1000 وهذا يعتبر عدد قليل، مبيناً أنهم سيعملون على تعريف الكويتيين ببلادهم وما تزخر به عبر العديد من الوسائل والبرامج، لافتا الى وجود رحلة طيران مباشر لبلاده يوميا عبر طيران الجزيرة.

وقال ان عدد جاليتهم في الكويت يصل الى 70 ألفاً، وأن العلاقات السياسية بين البلدين ممتازة ومتطورة في جميع المجالات، مضيفا أن من ضمن جاليتهم هناك عدد من العمالة المنزلية التي أتت للكويت منذ مدة حيث إن استقدام العمالة المنزلية متوقف منذ حوالي سنتين.

ومن جانبه اوضح رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية النيبالية النائب شعيب المويزري ان هدف اطلاق حملة زوروا نيبال 2020 هو تعريف المجتمع الكويتي بهذه الدولة، خصوصا في المجال السياحي.

وأوضح في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال انه التقى السفير النيبالي في الكويت لبحث كيفية تطوير العلاقات بين المجتمعين في البلدين وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد برلماني كويتي الى نيبال من 15 فبراير الى اول مارس المقبلين.

ولفت الى ان الزيارات البرلمانية تقوي العلاقات بين الحكومات مشيراً الى أنه سيبحث خلال الزيارة تسريع انجاز التأشيرات والسفر والاقامة الكويتيين في الدول الأخرى.

وإذ نفى هجومه على الحكومة في الجلسة الأخيرة أفاد بأنه مجرد تبادل الكلام اما بالنسبة لحديثي عن الأسرة الحاكمة فهم أفراد مثلنا كمواطنين وطالما الأسرة في سدة الحكم فالمطلوب منها الحرص اكثر من اي مواطن آخر.

وأكد أن الكويتيين ملتفون حول قيادتهم دائما ولا احد يستطيع التفرقة بينهم ولا يمكن لمجموعة أفراد من اي طرف كانوا اثارة مشكلة او زوبعة ومن يفعل ذلك فهو شاذ ومنبوذ.

وعن استجواب وزيرة الشؤون قال من وجهة نظري والغالبية في المجلس انه يجب سماع ردها وخصوصا انها جديدة في منصبها.

وأعلن عن نيته الترشح في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، نافيا وجود خلاف شخصي بينه وبين رئيس المجلس مرزوق الغانم انما قد يكون الخلاف في ادارة الجلسة سواء معه اومع من يديرها حيث لابد من توضيح الأخطاء.

وأشاد بعلاقة الكويت مع الشقيقة الكبرى السعودية التي لانختلف معها لا سياسيا ولا اجتماعيا فضلا عن التشابه في العادات والتقاليد وحتى في الأسماء. وتابع ونحن كمواطنين يجب علينا معرفة ماتم في الاتفاقية الأخيرة الخاصة بالمنطقة المقسومة ولابد أن يشرح لنا اي شئ غامض ولن نوافق على اي جزء غير مقبول.

واعرب عن رفضه للسرية في اي جلسة بما فيها المخصصة لبحث الأوضاع في المنطقة حيث لابد أن يكون اي نقاش في العلن وفي الوقت نفسه يجب أن يكون رأينا كنواب في حدود مبادئ الدولة وسياستها.

وتوقع عدم حدوث الحرب الشاملة بين أميركا وايران في المنطقة وانما بعض عمليات بسيطة وردود افعال.

