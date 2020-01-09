وطن النهار

اعلن نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي انه سيتم اطلاق ملتقى ديوان المحاسبة خلال فبراير المقبل، لافتا الى أن الملتقى موجه للجهات المشمولة بالرقابة، ولاستطلاع رأيهم في حوار مباشر للتأكيد على التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة، متمنيا مشاركة الجميع في انجاز هذا المشروع ليظهر بهذه الصورة المميزة.

وأوضح الصرعاوي خلال الحفل الختامي لبرنامج الخريجين «بصمة رقابي» الذي اقيم صباح أمس بحضور رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع والوكلاء المساعدين والجهات المشاركة في البرنامج التدريبي بأن ديوان المحاسبة لا يدعي الكمال ولكننا حريصون على تطوير قدراتنا وامكانياتنا، مشيرا الى أن البرنامج بمثابة انجاز جديد تكتمل به حلقة من حلقات التواصل مع اصحاب العلاقة وقد تحدثنا بالأمس القريب عن التواصل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية واصحاب الرأي العام والأكاديميين والمواطنين من خلال تقرير المواطن ذاته واليوم نتكلم عن التواصل مع مجموعة جديدة وهي ( بصمة رقابي ) الفخورين بها وهي الدفعة الاولى من خريجينا ولها منا تحية وتقدير بعد ان اكدت كل المؤشرات على نجاح هذه التجربة وأنها مشجعة لاستمراريتها ولها بعد اجتماعي انطلاقا من الدور الريادي للحفاظ على المال العام وهي الدفعة الاولى المؤهلة للانخراط في بيئة العمل وهذا لم يأت الا من عمل منظم لمشروع حظى بجهود كل العاملين في ديوان المحاسبة واليوم نقلنا الطموح للواقع بفضل تضافر الجهود.

ودعا الصرعاوي الجهات المشمولة برقابة الديوان للاستفادة من الكوادر الوطنية الشابه المؤهلة للعمل في ادارات التفتيش والرقابة او التدقيق الداخلي في القطاعين العام والخاص ومشيرا الى ان التدريب عملية قيمة لتطوير الآخرين وهو مختلف عن عملية التوجيه وعلى القادة التفريق بين التوجيه والتدريب فالتوجيه لمن شارك في انجاز العمل من خلال توجيه الآخرين والتدريب شعور وممارسة ومن يعتقد ان هناك التزامات بالعمل تحول دون التدريب فهو واهم.

واكد في الختام أن ديوان المحاسبة سيقوم بتبني اصدار شهادة مهنية بالتنسيق مع الجهات الاكاديمية بالدولة والمنظمات المهنية العالمية في الخارج والمهنية ونحن لا تنقصنا القدرة بعد استثمارنا في طاقات الديوان الشبابية ومشروعنا القادم هو ان تكون للديوان شهادة مهنية خاصة به.

