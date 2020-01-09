وطن النهار

أكد مدير عام بيت الزكاة محمد العتيبي أهمية إيجاد الحلول المناسبة لقضايا الزكاة المعاصرة والافادة مما يحفل به الفقه الاسلامي من صيغ وأساليب تلائم كل عصر وبيئة بعيدا عن الوقوع في المحرمات.

وقال العتيبي خلال افتتاح الندوة الـ 27 لقضايا الزكاة المعاصرة التي ينظمها «بيت الزكاة بالتعاون مع صندوق الزكاة والصدقات البحريني ان الندوة تعتبر اضافة جديدة للجهود السابقة التي تمخضت عنها ندوات الزكاة على مدى 36 عاماً والتي كانت توصياتها وفتاواها لها «أثر كبير» في العمل الزكوي المالي.

واشار الى اهمية معالجة الكثير من أحكام فريضة الزكاة فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة التي حدثت بعد تطور الانظمة المالية، مشدداً على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا ودراستها والافادة مما يحفل به الفقه الاسلامي من صيغ واساليب تلائم كل عصر وبيئة بعيدا عن الوقوع في المحرمات أو ملابسة الشبهات أو منع الحقوق عن أصحابها أو انتقاص بجهل حدودها ومعالمها.

وأكد العتيبي حرص «بيت الزكاة» بعقد مثل هذه الندوات العلمية بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين من مختلف دول العالم الاسلامي لبحث اخر المستجدات من مسائل الزكاة المعاصرة واصدار التوصيات والفتاوى الشرعية بخصوصها ونقل للحضور تحيات وتقدير الكويت اميرا وحكومة وشعبا معربا عن شكره وتقديره للبحرين حكومة وشعبا لاحتضان هذه الندوة بمشاركة علماء المسلمين ومفكريهم للقيام بخدمة «ركن عظيم» من أركان ديننا الحنيف وهو الزكاة.

وذكر بان الندوات التي اقامها البيت على مدار 26 عاماً أسفرت عن اصدار العديد من المراجع المتخصصة في الزكاة مثل كتاب (دليل الارشادات لحساب زكاة الشركات) و(مشروع القانون النموذجي للزكاة) اضافة الى مجامع الفقه ودور الافتاء.

