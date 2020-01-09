وطن النهار

يستقبل وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي المراجعين من المواطنين والمقيمين الاحد المقبل الموافق الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك داخل مكتبه في وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، وبحضور عدد من وكلاء القطاعات المساعدين.

يأتي ذلك في اطار حرص وزارة التربية على تطبيق سياسة الباب المفتوح من قبل المسؤولين واستقبال طلبات واقتراحات المراجعين والتفاعل معها والعمل على حلها في إطار النظم واللوائح المسموح بها.

فيما شارفت اختبارات الصف الثاني عشر على الانتهاء، علمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن خطأ وقع في الورقة الاخيرة من أسئلة امتحان مادة الكيمياء، مشيرة إلى أن التوجيه الفني ارتأى توزيع درجة السؤال على باقي الاسئلة.

وأدى أمس طلبة القسم العلمي امتحان الكيمياء وطلبة القسم الأدبي امتحان قضايا البيئة المعاصرة، وأفاد رئيس لجنة امتحانات الصف الثاني عشر في ثانوية دعيج السلمان الصباح –بنين ومدير ثانوية عبدالله المبارك الصباح – بنين فاضل غضنفر أن الاستعدادات لفترة الامتحانات كانت من خلال اجتماع المدير العام لمنطقة مبارك الكبير التعليمية برؤساء لجان الامتحانات لإعطاء التعليمات الصادرة بتطبيق اللوائح وكيفية توفير سبل الاختبار المريح للطلاب خلال هذه الفترة، مضيفا أنه تم الاجتماع كذلك مع المراقبين في لجان الامتحانات في المدرسة لتجهيز اللجان بجميع الاحتياجات اللازمة.

وذكر غضنفر أن عدد طلاب القسم العلمي بلغ 83 طالبا مقسمين على أربع لجان فرعية، بينما بلغ عدد طلبة الأدبي 59 من القسم الأدبي مقسمين على ثلاث لجان فرعية، بالإضافة إلى لجنة خاصة واحدة.

وذكر غضنفر أن انطباعات الطلبة حول اختباري الكيمياء وقضايا البيئة أنه سهل وواضح مشيرا أنه لم تكن هناك حالات حرمان لهذا اليوم، وكانت الأمور مستقرة وهادئة داخل اللجان.

وحول امتحان الكيمياء اليوم (أمس) قال الطالب خالد المطيري من القسم العلمي ان الامتحان لم يخرج عن الكتاب المدرسي وجاءت أسئلته من ضمن أسئلة النماذج التي تم حلها مسبقا ولم تواجهه أي صعوبات أثناء الحل. كما ذكر الطالب نايف العجمي من القسم العلمي أن أداءه لاختبار اليوم كان ممتازا وسهلا بالإضافة إلى أن هدوء القاعات أثناء الامتحان ساعد على الحل بطريقة مريحة. واتفق كل من الطالبين علي النعيمي وسالم مرزوق من القسم الأدبي على سهولة امتحان قضايا البيئة المعاصرة إذ كانت جميع الأسئلة مباشرة ومن ضمن المنهج المدرسي.

ومن جانبها، أكدت رئيس لجنة ثانوية السالمية – بنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية والمكلفة بمراقبة سير الاختبارات النهائية للصف الثاني عشر رضية الشمالي على مرونة وسهولة سير الاختبارات، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين لاختبارات اليوم 243 طالبة منهن 130 متعلمة من القسم العلمي و39 متعلمة من القسم الأدبي، و74 متعلمة من مركز القيروان المسائي موزعات على 8 لجان ست منها للقسم العلمي واثنتان للقسم الأدبي.

وأضافت الشمالي قائلة: «لدينا أربع لجان أخرى تابعة لمركز القيروان المسائي والكائن في منطقة الرميثية ولجنة واحدة خاصة لطالبات صعوبات التعلم واللاتي لديهن ظروفٌ صحية».

و أشارت الشمالي الى أن لجان الاختبار مكونة من المسرح العلمي والفصول وأجنحة التربية الموسيقية والتربية البدنية، لافتة إلى أنه لم يتم ضبط أي حالة غش فيما كانت أعداد الغياب بسيطة لم تتعد الحالتين.

وحول أسئلة الطلبة، ذكرت الطالبة ندى سعيد أبو سارة من القسم العلمي أن اختبار مادة الكيمياء كان جيداً وجاء وفق الكتاب المدرسي واتسم بالسهولة حيث مدة الاختبار مناسبة جداً. أما الطالبة حصة بن حجي فأكدت أن الاختبار جاء في مستوى الطالب المتوسط واتسم بالوضوح، مشيرة إلى انه لم تواجهها أي صعوبة تذكر. كما أدلى طالبات القسم الأدبي برأيهن في اختبار مادة الجغرافيا حيث سادت حالة من الارتياح لسهولة الاختبار الذي تضمن أسئلة من المنهج. في البداية اثنت الطالبة رتاج الدمخي على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبار وأبدت ارتياحها من سهولة الاختبار، مشيرة الى أن مدة الاجازة كانت كافية للدراسة.

أما زميلتها فاطمة عباس أكبر فأكدت سهولة الاختبار موضحة أنها لم تواجهها أي صعوبة إلا أن كمية الاختبار كانت كثيرة متمنية في القادم من الاختبارات تقليل كمية الاختبار شاكرة الادارة المدرسية على هدوء اللجان اثناء سير الامتحان.

