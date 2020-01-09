وطن النهار

دعت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني المواطنين إلى التكاتف ورص الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤازرتها في هذه المرحلة وما تشهده من ظروف خطرة تمر بها المنطقة.

وقال رئيس الجمعية راكان خالد بن حثلين في تصريح صحافي إن الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب منا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون سندا ومعينا لصاحب السمو أمير البلاد، معربا عن ثقته بحكمة وحنكة صاحب السمو في إدارة الدفة والخروج بالبلد من بين الأمواج المتلاطمة إلى بر الأمان. وشدد على ضرورة أن نكون صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية، مؤكدا ان خط الدفاع الأول للدفاع عن البلد في هذه الأوضاع الملتهبة هو التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الفرقة. وبين بن حثلين أن المعادن النفيسة تظهر في الشدائد والأزمات وهذا واقع الشعب الكويتي الذي أثبت في أحلك الظروف أنه ذهب يتوج هذه الأرض المباركة. وابتهل في الختام إلى الله عز وجل بأن يحفظ هذا البلد وقيادته وشعبه من كل سوء وأن يجعل هذه الأزمة تمر بردا وسلاما.

