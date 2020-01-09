وطن النهار

وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل تخصيص موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة 4 آلاف و264 مترا مربعا في منطقة الأندلس قطعة «8».

واكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوخي في كتاب موجه إلى المجلس البلدي انه تمت مخاطبة مشاريع محافظة الفروانية والإفادة بعدم التعارض مع أي مواقع أخرى أو وجود تعديات من الأهالي والتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي والتأكد من عدم وجود أي مشاريع حالية او مستقبلية لديهم تتعارض مع الموقع المقترح ‏واشار إلى ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري طلبت تخصيص موقع على أن يكون مغطى بخزان خرساني تحت الارض، ‏لافتا إلى انه تمت مخاطبة مشاريع الفروانية ‏والتنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي للتأكد من عدم وجود اي مشاريع حالية او مستقبلية لديهم تتعارض مع الموقع للمقترح

وقال المنفوحي أن الرأي الفني أتى بالموافقة شريطة الالتزام بما جاء بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات مع تحويل الادارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع خدمات البنية التحتية القائمة. وفي شأن آخر، وافقت البلدية على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بنقل فرع الخضار والفاكهة بجمعية القادسية من موقعه الحالي بالمبنى الجديد في مركز الضاحية الى موقع الإدارة العامة والمخازن في الدور الأرضي على ان يتم استبدال الموقع السابق بنشاط مخازن وإدارة اعمال الجمعية ولوازم عائلية. من جانب اخر، أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بعدة جولات تفتيشية شملت جميع مناطق المحافظة وأسفرت عن رفع 3600 م3 من الانقاض مجهولة المصدر ورفع 83 سيارة مهملة. وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق محمد الجبعه بان الادارة نفذت عدة جولات تفتيشية شملت جميع مناطق المحافظة وأسفرت عن رفع 3600 م3 من الانقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات، كما تم تنظيف 140 شارعا فرعيا و90 شارعا رئيساً، تحرير 22 مخالفة نظافة عامة وإشغالات الطرق، الى جانب رفع عدد 83 سيارة وقد تم إرسالهم الى موقع حجر السيارات ورفع كيربي فضلا عن التعامل مع شكوى سقوط شجرة.

