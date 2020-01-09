وطن النهار

اكد المدير العام لمعهد دسمان للسكري د. قيس دويري أن المعهد قد نال اخيرا اعتماد HIPAA، لضمان خصوصية وحماية البيانات الطبية، وهو تشريع أميركي ينص على خصوصية البيانات وأحكام الأمان لحماية المعلومات الطبية. وقد تنامت أهمية هذا التشريع وبرزت في السنوات الأخيرة بشكل أكبر مع انتشار انتهاكات البيانات الصحية الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والهجمات على شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية. واضاف الدويري قائلا أظهرت عمليات التدقيق والوثائق السنوية من قبل HIPAA أن المعهد يبذل جهدًا لافتاً في الامتثال للوائح المنصوص عليها، وأن سجلات معهد دسمان للسكري والقواعد الأمنية الخاصة بالضمانات الإدارية والبنيانية والتقنية، فضلاً عن متطلبات السياسة والإجراءات والمستندات لعام 2019 قد اكتملت. وبين الدويري ان حصول المعهد على هذا الاعتماد العالمي الجديد يضاف الى سجل إنجازات المعهد ليقدم اجود الخدمات الصحية بمقاييس عالمية وبكل كفاءة ومهنية واحتراف.