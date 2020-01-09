وطن النهار

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أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، أن سياسة الدولة الحالية تهدف إلى افساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط، كاشفاً عن زيارة سوف يجريها وفد إثيوبي إلى الكويت نهاية الشهر الحالي، للتباحث حول امكانية إرسال عمالة منزلية إلى البلاد، لافتا إلى ان هناك اتفاقية لاستقدام العمالة من دول شرق أسيا.

وقال العازمي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لعرض انجازات القطاع خلال 2019، إن «الهيئة، حتى الآن، لم يصلها أية مخاطبات رسمية من الجانب الفلبيني حول ما يثار عن وقف ارسال عمالتها المنزلية إلى الكويت، غير انها تواصلت مع وزارة الخارجية التي بدورها عقدت اجتماعاً مع مسؤولي السفارة للوقوف على ماهية القرار»، مشيراً إلى أن الهيئة لم تسمع عن قضية وفاة العاملة إلا عقب نشرها وتداولها عبر وسائل الإعلام.

وأوضح العازمي، أن «القوى العاملة» قامت فوراً باجراء تحقيق إداري حول واقعة وفاة العاملة المستخدمة من أسرة كويتية وتبين وجود شكوى مسبقة من قبلها خاصة بالرواتب وجهتها إلى الوكالة الفلبينية لارسال العمالة، التي للاسف لم تبلغ السفارة بل خاطبت مكتب الاستقدام مباشرة الذي حل المشكلة ودياً (حسب ادعاءاته خلال التحقيق)، غير أنها تكررت مجدداً، معزيا لعدم وجود ثقافة لدى العامل في الحقوق والواجبات الامر الذي يستدعي تعاون السفارات في هذ الجانب لحفظ الحقوق للجميع.

وكشف العازمي، عن اجتماع عقده، أمس، مع مدير إدارة العمالة المنزلية لمناقشة اصدار بعض التعاميم الجديدة التي تسهم في ضبط وتنظيم عملية استقدام واستخدام العمالة المنزلية، لمنع حدوث مثل هذه الأمور مستقبلاً، من خلال إلزام إبلاغ الهيئة بالمشكلات والنزاعات التي تنشب مابين العامل ورب العمل، مؤكدا سعي الجهات الحكومية الجاد، بها فيها الهيئة، إلى منع حدوث الجرائم، لافتا إلى أن البروتوكول الخاص باستقدام العمالة الفلبينية طور الانتهاء وموجود لدى وزارة الخارجية الجهة المنوطة بالأمر، مبينا أنه تمت مخاطبتها بشأن تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالعمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق توجيهات مجلس الوزراء الخاصة في تنظيم سوق العمل في الكويت إلى جانب ضبط العمالة المخالفة لقانون العمل لاسيما في منطقة جليب الشيوخ باعتبار مركزها مهما وتقع بين مناطق نموذجية، مشيرا إلى ان العمل سيستمر في هذه المنطقة ويمتد إلى جميع المناطق انطلاقا من العزم في تطبيق القانون.

من جانبه، كشف مدير ادارة تفتيش العمل محمد الانصاري، عن عدد المخالفات التي سجلتها الهيئة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن اجماليها بلغ ألفاً و822 مخالفة منها ألف و388 تمت احالتها إلى ادارة التحقيقات و434 مخالفة جاري تحويلها، مبينا ان الهيئة اوقفت 165 ملفا وقفا دائما.

من ناحيته، أكد مدير ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي، استرجاع نحو مليون و560 ألف دينار مبالغ مستحقة من المكاتب إلى اصحاب العمل، معلنا عن عدد الطلبات المستلمة لدى الادارة حيث بلغ 682 طلبا، في حين بلغ عدد تراخيص المزاولة التي تم تجديدها واصدارها 326 ترخيصاً.

مضاعفة التفتيش

أكد نائب مدير عام الهيئة لقطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، انه ستيم تعزيز عدد المفتشين الحاليين البالغ عددهم 184 مفتشا، بنحو 210 عناصر متخصصة وذلك بعد الانتهاء من الدورات المخصصة لهم، بما يسهم في عملية تنظيم سوق العمل الذي يحتضن نحو مليون و600 ألف عامل.

ضبط العمالة السائبة

كشف رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري عن ضبط 6250 عاملا في العام 2019 يعملون بمركز عمل غير محدد، مشيرا إلى قيام اللجنة خلال العام الماضي بالتفتيش على 1539 منشأة بشكل دوري وإعادة التفتيش عليها والتأكد من 4331 ترخيصا تجاريا. وذكر ان من ضمن المضبوطين 6177 عاملا متجولا و50 بائعا متجولا و23 متسولا، لافتا إلى إحالتهم إلى مباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إغلاق الملفات

أكد رئيس لجنة متابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحال المغلقة م.بشاير المطيري، أن اللجنة ومن خلال جولاتها التفتيشية اغلقت 196 ملفا مسجلا عليها 3804 عمال خلال العام الماضي لمحال مغلقة. وذكرت أنه تم تحويل العمالة المسجلة على ملفات المحال المغلقة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات والتحقيق معهم والعمل على رفع تقرير للجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، مبينة أنه محافظة العاصمة سجلت العدد الاعلى في اجمالي المحال المغلقة بـ 74 محلا عليها 846 عاملا في حين كان الأقل في الجهراء بمحل واحد فقط.

20 ألف شكوى

أكد مراقب علاقات العمل علي الدلماني، ان مجموع الشكاوى المقدمة للهيئة بلغ 20 الفاً و129 شكوى، موزعة بين عدم طباعة سمة اقامة 50، ومنازعات فردية 13 الفاً و35، وتحويل خارج القطاع 44 شكوى، والغاء نهائي للسفر 1475 شكوى، والغاء تحويل 5473 شكوى، والتحاق بعائل 52 شكوى.