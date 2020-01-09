وطن النهار

يعقد مجلس الامة اليوم الخميس جلسة خاصة لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعماله وتشمل استعدادات الحكومة في مواجهة الاوضاع الاقليمية واتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) بين الكويت والسعودية ومسألة الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه. وتبدأ الجلسة بمناقشة موضوع الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه ثم الانتقال الى مناقشة موضوع اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية. وينتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة موضوع استعدادات الحكومة في مواجهة الاوضاع الاقليمية وذلك في جلسة سرية. وكان مجلس الأمة قد عقد أمس جلسة تكميلية لمناقشة الخطاب الأميري وعدد من الطلبات. وفي مستهل الجلسة نبه الرئيس الغانم إلى أهمية الحرص على الوحدة الوطنية، والى عدم التطرق للأمور والأحداث الخارجية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة الأمس الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن او اخطار.

الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس وتستكمل نفس البند وهو الخطاب الأميري، فأرجو عدم التطرق لأي أمور خارجية حتى لا ندخل في سجالات لا تفيد المصلحة العامة وأنا واثق من حرص الجميع على ذلك.

الفضل: نستذكر جزءا مما قاله سمو الأمير فسموه يقول: «ان المنطقة تشهد ظروفا عصيبة غير مسبوقة وانبهكم الى خطورة الأوضاع الملتهبة من حولنا وتهدد أمننا واستقرارنا»، وكذلك علينا اخذ العبرة من خلال ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والفتنة والنعرات الطائفية وانحراف رسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تهدم الوحدة الوطنية. ونحن لنا ملاحظاتنا اولها تبني مجلس الأمة تشريعا يضبط الفضاء المنفلت الذي يبث السموم وتطبق فيه الاجندات وعلى الحكومة ان تنتبه وعلى وزير الداخلية الانتباه، ما كان بيننا وبين خالد الجراح عمل شخصي، فثلاث سنوات نصبر على كل الوعود الزائفة الى ان وقعت الواقعة.

عندما بلغ العبث مداه في ان تقوم مؤسسات دولة من استئجار حسابات الفتنة والتي تهاجم النواب في اعراضهم وشرفهم واخلاقهم، فما بيننا وبين الجراح قائم بيننا وبينك، والا فكل ما يخرج من المجلس سيخرج مشوها بسبب كل الحسابات المشبوهة التي تدعمونها وتحمونها، اذن فاسمعوا كلام سمو الأمير، 3 مرات يكرر موضوع الحسابات الوهمية ولا أحد يلتفت، حذرناكم في السر مرارا، لا استطيع ان اتعارك مع اشباح او اجراء من الخارج فلا تطبون في هذا المطب، فالبلد تتنازعها الفتن وتمزقها الفئوية وعلى قبيلة وعائلة ومصالح، وانتم تسمحون للنار ان تأكلها بسبب تصرفاتكم، هذا الامر لا نقبل التهاون فيه.

هناك تشويه كامل للاتفاقية مع المملكة العربية السعودية هؤلاء مزقونا، من تحالف معهم من النواب وبعد ذلك انقلبوا عليهم، نتأمل فيك خيرا اخ انس ونتأمل ما شكينا منه سواد الاخ رياض او انا من سطوة الاجهزة الامنية فأتمنى ان تعي لأن للصبر حدودا، والموضوع مصلحة بلد، فما هكذا يطلب العفو وتعلمون ذلك، ولن تعزوا عليه ممن جاء واعتذر وصان سمعة البلد في تطبيق القانون، ولا هكذا يكون طاعة الوالد، اعلم ان البعض من تقدم يعلم ان العفو انهم سيأتون ويدخلون الانتخابات واول من يضر هم وليسوا آخرين، سمو الأمير رسم طريق العفو، لمن اساء لسموه في احكام باتة ووضع وزيرة يتم استجوابها بهذه الطريقة غير الدتسورية وغير الموضوعية على تغريدة قالتها قبل 9 سنوات وهي نفتها اصلا، واذا كانت اساءت لدول الجوار فلتستقيل ولكن قبل ذلك فليستقيل المستجوب لانه هو الآخر اساء لدول الجوار.

نحن امام حكومة صلبة فتنكسر وعلينا النظر في الدستور، والمجلس وضع لراحة الناس نحن كل فترة نترك اكثر من كل مؤشر من مؤشرات التنافسية وين رايحين؟! نحن امام حكومة جديدة أتأمل من رئيسها كل خير وان يكون شفافا وواضحا واتمنى من النواب انقاذ سمعة المجلس، سيهرب الاكفاء من تولي الوزارة حتى لا يحدث فيهم ما يحدث للدكتورة غدير اسيري، الظلم ظلمات، اذا صوتم لمصالح انتخابية العقل العقل والمنطق المنطق لم تداوم الوزيرة بعد، يحاكمها على تغريدة قال اخطر منها.

يوسف الفضالة: منذ متى دخل مجلس الأمة دور انعقاد رابع وأخير، من 1999 لم يدخل أي مجلس الى الدور الرابع، فنحتاج نذكر بعضنا بطبيعة دور الانعقاد الرابع، الكلام يكثر والوعود تكثر واعادة احياء قضايا لم تذكر منذ بداية المجلس، وذلك لتعزيز الفرص الانتخابية كل ذلك في ظل ظروف دقيقة تحدث في المنطقة تطرق لها صاحب السمو. هنا كمن يحاول جرنا وادخالنا في صراع واصطفاف من اجل الانتخابات حتى يكسب الاصوات، وليس من المهم البلد المهم ان هذا دور رابع وأخير نحتاج فيه ان نكسب انتخابيا وتحترق البلد، اذا راحت البلد لا توجد انتخابات، اذا لم نحافظ على البلد فلن نكسب شيئاً.

الدور الذي يمارسه البعض دور غير مسؤول ويقومون بأفعال لا يحسبون مخاطرها، البلد لم يعد يتحمل صراعات، صراعات في الاسرة والمجلس ومجلس الوزراء، نحن لا نحتاج الى صراعات وهمية لنكون أبطالا وهميين ونحقق مكاسب وهمية، فرفقا بهذا البلد، الفساد يدمر البلد، منذ استقالة الحكومة رئيس الوزراء في بداية مشواره بخطاب للشعب بالتبليغ عن الفساد، لا يا سمو الرئيس الفساد لا يحل بهذه الطريقة، كلما تتحدث عن الفساد يزيد الفساد ولا يتوقف.

الإجابة اصبحت واضحة، فالفساد يجب ان يكون هناك جدية في محاربته، من يمارس الفساد لا يحاسب والشواهد كثيرة، واناس حاربت الفساد تم استبعادهم من المشهد، وان كانت هناك جدية لابد ان تكون بالأفعال لا بالأقوال، فساد مارسه وزراء زملاء لرئيس الوزراء في حكومات سابقة والوزراء صامتون، وهذه رسالة لابد ان تنقلها لوزرائك بان يتصدوا لوزير زميل اذا مارس الفساد.

اصبح الكلام عن الفساد يعطي شرعية للفاسدين واذا وقعت الواقعة نقول له «انت ولدنا» اتمنى من رئيس الوزراء ان كان جاداً ان يتخذ كلمة صاحب السمو مبدأ لهذه الحكومة بانه لا حماية لفاسد، نتمنى ان نرى جدية في البلاغات عن الفساد، متى ما كنت جادا يا رئيس الوزراء في ممارسة الفساد سنكون سنداً لك وفي ظهرك والعكس فسنتصدى لك ونتمنى ان نرى افعال.

العفو الشامل

مبارك الحجرف: في بداية خطاب صاحب السمو الذي طالب بالوحدة الوطنية وهذا الأمر صحيح ومهم ونثني على خطاب صاحب السمو واليوم نسعى الى اقرار قانون العفو الشامل لتوحيد الصفوف ولنفعل مواد الدستور. والحديث عن سوء بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو ايضا صحيح ولكن يبقى السؤال من وراء هذه الوسائل؟ وحين نعرف يكون وراء هذا متنفذ او سياسيون او اعلاميون او تجار لمصالح خاصة وايضا الحكومة في موضوع آخر لا تريد التعامل مع الطبقة الوسطى من المواطنين ولا تنظر الى رواتب مواطنيها ولا تنظر الى علاوة الابناء الذين في 1994 لم ينظر لها وبصراحة اليوم المواطن يشعر بالاحباط، والذي خلق هذا الشعور هو الاجهزة الحكومية وهذا الأمر محزن ويجب على الحكومة محاربة هذه الامور وعليها معالجة هموم مواطنيها.

ويجب ان تفعل مواد الدستور وانشاء مجلس لمراقبة التشريع وهناك قرارات ادارية غير صائبة وهناك فشل اداري في قرارات الحكومة وهناك تخبطات ومن بينها وزارة الصحة والوزير يتحدى القضاء بالالتفاف على الأحكام، وبالأمس اتى واحد الى لجنة العرائض والشكاوى يشكو خطأ طبي ادى الى وفاة والدته وهذا الأمر في غاية الخطورة ان يكون الحكم هو الجهة المشكو عليها حينما تشكل لجنة من قبل الوزارة للتحقيق، وايضاً مستشفى الجهراء الجديد الذي لم يفتح حتى الآن الا قسم واحد وهو الولادة واتو بهم أيضاً في المستشفى القديم!

والطامة الأكبر ان حالات التسمم كثيرة واخت الوزير خالد الفاضل توفت لالتقاطها فايروس في العناية المركزة في الأميري.

خالد الفاضل: اختي لم تكن في مستشفى الأميري بل الفايروس كان في المستشفى الخاص وانتقل لها من الخاص.

باسل الصباح: تم التطرق الى الاخطاء الطبية وهنا اقول انها «ادعاءات» وهناك جهاز وقانون سيتم طرحه لمعالجة هذا الموضوع.

مبارك الحجرف: لم آتي بهذا الحديث من عندي بل كل يوم هناك حالات وفاة.

عبدالله الرومي: الى رئيس الحكومة نسأل الله ان يعينكم على العمل في المرحلة القادمة والرئيس في بداية حديثه يريد تكريس القانون واحترام الدستور واريد ان اقول ان الدستور ليس عدوا للحكومة وليس عدوا للنظام والنظام على عينا وعلى راسنا واليوم الفساد اصبح في المجلس حتى وصل الأمر الى ان البعض يقول لا نريد مجلس أمة طالما هذا الفساد بهذا الحجم في مجلس الأمة.

واليوم الأخ ناصر صباح الأحمد أحيل الى جهة الاختصاص وهو ابن للنظام وهذا هو الأمر الصحيح جزاه الله خير.

رئيس مجلس الوزراء سيادة القانون وهي الأصل، وبالتالي يبقى الا تكون ممارساتنا خطأ، أقدر الاخ محافظ الفروانية ولكن اعتراضي على تسميته بدرجة وزير وهذه مخالفة دستورية لان القانون لا يسمح بذلك وقدمت اقتراحاً بقانون بذلك القانون حماية لنا جميعاً ولابد من محاربة الفساد المالي والاداري والحكومة هي من تمارس الفساد والتعيينات المخالفة للقانون.

رجال ونساء

عودة الرويعي: أبارك لرئيس الوزراء توليه رئاسة الحكومة وندعو له التوفيق.

اعزي اسرة راشد البذالي في والدهم نتيجة حادث سير قد يفتح علينا مشاكل كثيرة في المرور والداخلية ووزارة الصحة وهي معاناة تتكرر بشكل أو بآخر سواء على مستوى فردي أو عائلي ويكون المواطن هو الضحية، فبعد الحادث في وزارة الصحة ويقول والده ان النساء والرجال كلهم مفتوحة زيارتهم بدون حرمة لخصوصية النساء وبدون اخذ اذن أدنى حقوق المريض في السرية والرعاية وذلك في مستشفى الفروانية والجهراء، فعلى وزير الصحة ان يتابع هذه المشاكل وهذا الاهمال ومن الاستمرار في الاهمال.

ومن هو موجود في القاعة من نواب أو وزراء فكلهم اقسموا على محاربة الفساد وايجاد خدمات صحيحة للبلد، هناك اهمال متعمد ومستشرٍ في جميع مؤسسات الدولة. نثق ان من الممكن الاصلاح ومراقبة المجلس أو اللجان لتصحيح الاعوجاج يا معالي وزير الداخلية هناك حوادث كثيرة ومنها حادث اليوم فوالد المتوفى يقول كيف يتم تكييف الحادث على انه لا يوجد خطأ مروري في الحادث.

وزارة الصحة يفترض ان تعالج هذه الامور لكنها لا تعالج ما يتعلق بالصحة، وكذلك مشاكل وزارة التربية والوزير عليه ان يعرف ان مشاكل المنهج او الادارة أو العمل التدريسي لابد لها من ثورة ونفضة وعليه مراجعة ومعالجة ما يتم من قضايا خاصة بمخرجات التعليم سواء في الدراسة النظامية أو الجامعية ومقارنة مستوى خريج جامعة الكويت بخريج الجامعات الخاصة داخل الكويت، اختبار القدرات ذكرت انه الطارد للطلبة الى الاتجاه للجامعات الخاصة ويدفع رسومها من ميزانية الدولة.

الوعود التي تلقيناها بان يتم الغاء القدرات يجب ان يتم ويستبدل عنه باختبار وطني، الجميع اتى لعمل الصالح ومنها اجراء تعديل أو تحسين او معالجة أو محاسبة أي مقصر في عمله.

محمد المطير: نبدأ الخطاب وكان المفروض يوجه للحكومة السابقة برئاسة جابر المبارك ولكنه استقال وشكلت حكومة اخرى برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، كنا نتمنى ان نرى نهجاً جديداً، وسمو الشيخ صباح الخالد اعطى الفرصة الكاملة لتشكيل الحكومة عبر 40 يوماً وكانت بعض الاطراف التي لها نظرة في الشأن السياسي يقولون طالت المدة ونقول لهم اعطوه فرصة، وكنا ندافع عنه في الدواوين لانها أول تجربة له في تشكيل الحكومة ولكن في النهاية تأتينا حكومة «صدمة» بعد 40 يوماً ننصدم بهذه الحكومة ويمكن اسرع استجواب قدم في تاريخ الحكومات كلها ولا يلام المجلس ولكن يلام سمو الشيخ صباح الخالد الذي اخذ فترته الكافية وتعرف ان الوزراء تعرف تاريخهم وتعرف أن البلد تحاط بظروف اقليمية ولكننا تفاجأنا بهذا الامر.

واستجواب عادل الدمخي حضر له المجلس سيؤدي دوره وهناك مستحقات ستكون اساس التعاون بيننا وبين الشيخ صباح الخالد وأولها قانون العفو الشامل عن الشرفاء المهجرين حالياً الذين كان لهم دور كبير في محاربة الفساد رفعة شأن البلد، وللاسف الشرفاء نجدهم مهجرين خارج الكويت وسيء الذكر وأمثاله هم من يتناقشون القوانين التي تهم البلد، هل هذه معادلة صحيحة استغرب اذا فعلا الحكومة لها نهج جديد في محاربة الفساد هي من أولوياتها فالمفروض يكون ذلك بشكل عملي بدايته العفو الشامل، هذا الامر ينطبق ايضا على الاعضاء ومواقفهم تجاه زملائهم وغالبيتكم لم تنجحوا الا بعد رفع شعار محاربة الفساد ونصرة المحكومين ومن سحبت جناسيهم والى الان لم يتحقق هذا الهدف ودور الانعقاد هذا فرصة أخيرة ان توفوا بالعهود وعلى الشعب الكويتي ان يغضب تجاه هؤلاء الشرفاء المهجرين وواجب ان يقف الشعب معهم والضغط على ممثليهم لاقرار هذا القانون وننتظر ورود التقرير من التشريعية.

نحن في وضع اقليمي صعب يحتاج إلى تضافر الجهود كلما تحدث أزمة يخرج لنا بعض الناس وبعض افراد «السلطة» يقولون المخاطر والعضو الإقليمي صعب ونلتف حول صاحب السمو، فنحن ملتفون حول صاحب السمو أصلا يوم كنتم تحضرون في البلد وتهدمون اساسه، الشعب الكويتي ملتف من زمن، ولكن نذكركم انتم ايام الرخى، والشعب لا يحتاج ان تذكروه.

هذا شعور كل كويتي تجاه الاسرة، هذه الكلمات تمثل الشعب بكل مشاربه، كلمات عظيمة وهذا هو شعورنا تجاهكم يا السلطة.

نحن ملتفون حول صاحب السمو ولكن وينكم انتم الحين ان تلتفوا حول الشعب ويأتي دوركم من خلال المصالحة الوطنية، نحن مادون ايدينا وملتفون حولكم.

عندما تأتي أي ازمة اقليمية «تعالوا خلونا نلتف مو انتم تقولون لنا نلتف، بل نحن ملتفون بالفعل وليعلم سمو الأمير وسمو ولي عهده، أتيا بكامل دستوريتهما، الوحيدان اللذان طبقا الدستور حرفياً وصوت المجلس على تمكين الشيخ صباح في هذه القاعة وكان لي الشرف بالتصويت في هذه القاعة ومن ثم سمو ولي العهد.

الشعب الكويتي أثبت مراراً وتكراراً حبه للامير وولي العهد والاسرة وليس من صالح احد اضعاف الاسرة ان سقطت الكويت سقطت الاسرة والعكس ان راحوا رحنا وان رحنا راحوا من غيركم لا تسووا شيء كشعب وانت لا تسوون شيئاً من غيرنا كشعب، الان وقت المصالحة تحتاج ان تمدوا يدكم للشعب وتصالحون معكم ونرد نواجه الاخطار الاقليمية بيد واحدة، لكن انتم تشككون في بعض الفئات.

ونصيحة آن الاوان للمصالحة، وامامك يا سمو الشيخ صباح الخالد مسؤولية كبيرة في حفظ اركان هذا البلد فاتمنى ان تبادر في حل هذه المشاكل وسنساعدك في ذلك.

طريق الإصلاح

عبدالوهاب البابطين: طريق الإصلاح ليس معبدا أو سهلا حتى يسلكه الفرد او يقود كلمات تنعكس على الوضع العام، لكن هناك بعض النقاط لابد ان نذكرها، ازمة المنطقة فالكل تطرق ان هناك ازمة قد تؤثر على الكويت، وهذه الازمة عندما يقتل حارس الحرس الثوري الايراني على يد الولايات المتحدة الاميركية انعكس عند البعض بخطابات طائفية لا ترتقي لاشخاص لا ينبغي الا يكون كلامهم غير مسؤول.

نحن الكويتيون نتفاعل بالاحداث لكن لا ينبغي ان نتأثر، والوحدة الوطنية هي الملاذ لنا، سقف الحريات نشير فيه بان بعض الاحداث التي تقع في الكويت يجب ان نتوقف عندها وعندما يأتي نائب ويدافع عن المال العام ويقدم فيه بلاغ ويكيف تقرير من المباحث ضد النائب رياض العدساني في حادثة استلام نواب اخرين لمبالغ مالية.

إذا أصبح النائب ملاحقاً فماذا نقول على المواطن العادي وهناك فيصل المسلم وتحول الموضوع الى القضاء وعلى الرغم من ان النائب محصن داخل القاعة، عندما يتكلم عبدالله النفيسي ونتفاجأ باحالته الى النيابة بسبب التعدي على دولة شقيقة، وزارة الخارجية تقوم برفع الدعاوى على مواطنين كويتيين ومن يتعرض للكويت من الخارج يتم غض الطرف عنه، وتريدوننا ان نتكلم عن الحريات.

أحمد الفضل يقول ان تقديم القانون الخاص بالعفو يسيء إلى سمو الأمير، فهو قانون من حق المجلس مناقشته ويصوت بالرفض أو الموافقة، وهذا اجراء دستوري وفق المادة «75» من الدستور .

أسرة الحكم ليست منزهة، وذكرت معلومة غريبة امس من رئيس الوزراء ان عددهم 300 ألف فعلى سموه ان يوضحها لانه كلام يحتاج إلى ايضاح.

حديث رئيس الوزراء عن محاربة الفساد فأقول له محاربة الفساد لا تتم بدعوة المواطنين بتقديم بلاغات، بل بفتح تقارير ديوان المحاسبة وتعالج الملاحظات والمخالفات الموجودة فيها.

ناصر صباح الأحمد عندما فتح ملفات فساد قاموا باعفائه فما بال مصير المواطنين الذين يبلغون عن فساد.

اذا كنت جاداً في عملية الاصلاح فلابد من حماية المبلغين عن الفساد فليبدأ رئيس الحكومة بمحاربة الفساد ومن ثم نتحرك كمواطنين، وقضايا وزارة الدفاع لن تطوف.

الدستور تحدث عن حرية التعبير وبالتالي عليكم مسؤولية لتطبيق مواد الدستور.

يا سمو الرئيس عندما فتح ملف تزوير الجناسي من خلال لجنة تحقيق منفصلة أو تكليف لجنة فأنت أمتنعت تحت مبرر الخلاف النيابي النيابي، وكان عليك أن تصوت على الطلبين، كل ما نعانيه بسبب اننا لا نمارس عملية ديموقراطية بل هامش من الحرية، وعليك ان تؤمن بانه لا يستقيم الوضع الا بتعديل النظام الانتخابي بوصول اغلبية لديها برنامج واغلبية مجلس الوزراء يشكلون من النواب.

أصحاب مواقف وطنية

أحمد الفضل: الأخ عبدالوهاب ذكر اسمي وذكر أنه أين الاساءة لسمو الامير في قانون العفو، فهذه ننظر لها من 3 طرق لا تتعلق بالدستور ولم يوضع لمجموعة من الاهواء وانما وضعت للكوارث والملمات، وسمو الامير سمى هذا اليوم بالاربعاء الاسود وثالث الامور ان سمو الامير رسم خطوات العفو فما بال الذين قاموا واعتذروا.

للناس هموم وكلفة معيشة وما يهمهم اهم من هذه الامور.

عبدالوهاب البابطين: انفي كلام الاخ احمد الذي وجهه لك فأنت تتيح الفرصة للجميع للحديث انا اتحدث عن اجراء دستوري فليعرض القانون وفق الاجراء الدستوري ولا توجد به اساءة لسمو الامير.

محمد هايف: من يتجهون للعفو الخاص من سمو الامير ومن يتجهون الى العفو العام يتجهون ايضا لسمو الامير لان سموه هو من يصادق على القانون لا نطالب بالعفو عن مجرمين افسدوا في البلاد ودمروها او سراق للمال العام او تجار مخدرات انما نطالب بالعفو عن ثلة من ابناء الكويت حاربوا الفساد ولهم مواقف وطنية ولهم حضور حاشد جماهيريا فهم هؤلاء يستحقون ان نطلب لهم العفو، ومن طلب لهم العفو فهو الذي وقف موقفا مشرفا، ومن عارضه فيقف موقفا سيئا ومتخاذلا وهو مع فئة الفساد.

هؤلاء ضحوا واجتهدوا وكانت هذه المواقف مشهودة في محاربتهم للفساد، هناك حرب ما دفع هؤلاء الى هذا الطريق هو تعاطي الحكومة الذي لم يكن على المستوى المطلوب، الحكومة هي من طلبت من فيصل المسلم اخراج الشيك في قاعة عبدالله السالم وعندما اخرج الشيك احيل للقضاء وحوكم.

نحن والشعب نأمل ان تصلح الامور ، الشعب عاش على امل تطبيق الشريعة وقامت الهيئة بدراسة جميع القوانين وقدمتها للحكومة وادخلتها للادراج ولم تتفاعل معها، الشريعة تطبيقها واجب على كل مسلم، التحاكم لشرع الله والعودة لكتاب الله هو المخرج.

قانون الاختلاط صدرت فيه قوانين وعلى وزير التربية ان يفعل القانون فيما يحدث اليوم في الشدادية اسوأ مما كان يحدث في الجامعة القديمة.

تحدثنا وقدمنا مشروعا عن الري وحصل في الامر ما حصل وتم استجواب وزير المالية السابق ولن يقف الامر عند استقالة الوزير وعلى اللجنة الحالية ان تتحمل المسؤولية والموافقة على التعديلات لرفع الضرر عن كاهل المتقاعدين.

قضية البدون: نحن عندما نتحدث عن ظلم الايغور واضطهاد المسلمين في الهند، فهناك فئة مظلومة تعاقبت عليها حكومات واولت امرها الى جهاز جائر منعهم من العمل والعلاج والتوظيف، لا يجوز منع البشر من التعليم او العمل او العلاج هذه جريمة عصر ونقطة سوداء، ونحن نتمنى ان يقر قانون الحقوق المدنية للبدون.

عبدالله فهاد: كيف نتحدث عن وحدة الصف وهناك قوانين هدمت الاسر مثل الجرائم الالكترونية، هذه الوحدة لابد ان تدار قضاياها بحكمة ومواجهة من رجالات الدولة، سمو الامير قال انها كويت العزة والكرامة، وعلينا ان نسعى ان تكون هي العز والكرامة، وعلينا رص الصف الداخلي لمواجهة الحروب وطي صفحة الماضي والمصالحة والمسامحة.

سمو الرئيس سمو الامير فالك «ثوبك نظيف» واعمل على هذا وهو بيدك يا سمو الرئيس وعليك اختيار الافضل وبيدك تختار اغلبيتك فاختار الاصلح لكي نقف معك واذا اخترت الفساد فسنواجهك ولن نتردد في ذلك.

اليوم الفساد واضح والكل يعرف هذا وهناك من يوصل الرسالة للسلطة ان الامور زينة والاوضاع وصل هذا الكلام صحيح ام كذب؟ بل غير صحيح وافتراء.

وايضا قانون الصوت الواحد شتت الوضع وأوجد خللا كبيرا في مجلس الامة وآن الاوان لتعديل هذا القانون حتى يستقيم الوضع لان الوضع الحالي غير مجد ولو نظرنا الى الوضع الان والتصريحات لرأينا ان الصوت الواحد غير مجد.

خالد الشطي: لقد رسم الخطاب الاميري الحديث والكويت مختلفة والكويتيون مختلفون والخطاب الاميري يحمل هموم الكويت والكويتيين.

المطالبة ان التيارات السياسية الحقت هذا الابتذال باداء طائفي مقيت، وما يكشفهم لكل حاسد حاقد، الظرف العصيب لا يحتمل المجاملة ولا يفسح هامشا للتكسب والمنطقة على ابواب حرب، لا سبيل الا باللحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة التي تجيد دفع الشر ولا كلمة بانكشاف ظهورنا لابد من وقفة على صحيفة العفو العام لطي مرحلة مشحونة بالمحن والألم والانتقال بالوطن الى مرحلة جديدة، والعفو العام حزمة واحدة لا يستثني احدا نعم للمصالحة الوطنية ولا والف لا للعفو الانتقائي الاعوج الذي لا تراه إلا في الاعور الدجال.

مرزوق الغانم: نرفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة 12:38

قانون الانتخابات

الشاهين: اؤكد على دين الدولة وهو كما بينته المادة الثانية من الدستور دين الدولة الاسلام وهو المنهاج الذي ارتضاه الله لنا، هذه القضية ليست مسؤولية المشرع وحده ولكنها الوزير في وزارته وللوكيل في مكانه، وهو مسؤولية وزراء الشؤون والمالية وكل الوزراء فكل يجب ان يحمل هم الاسلام وماذا قدم لدين الله في وزارته.

مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص به تحفظات شرعية رصينة وحتى رأي اللجنة الدائمة في وزارة الاوقاف، وهناك اكتتاب ثالث قادم ونحذر ونذكر وزيرة المالية ألا يكون الاكتتاب الثالث القادم في محطة ام الهيمان للصرف الصحي بقيمة 50 مليون دينار، إلا وينص على اتباعها الشريعة الاسلامية وبعد ذلك نشر عقد تأسيسها خاليا من الاشارة للشريعة الاسلامية.

وتقدمنا باقتراح لتعديل قانون هيئة الشراكة ومحطات الكهرباء والماء والصرف الصحي ولا نقبل بجعلها محلا للمضاربات الربوية حتى لا يحرم المواطنون من هذا الريع البسيط الذي اصدره المشرع عندما شرع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والمادة السادسة من الدستور تقول ان نظام الحكم ديموقراطي وهي ليست اختراعا كويتيا فهي حكم الاغلبية او حكم الشعب للشعب، ولكن ما هو انعكاسها على حياتنا اليومية، نعم لدينا حريات لكن اين الديموقراطية واين التداول السلمي؟ نظام الامارة بايعناه جميعا ولكن المادة السادسة ماذا نفعل بها، قضينا ما يقارب 4 سنوات في هذا المجلس ولكن ما هي المساحة الجديدة التي اكتسبها الشعب من قانون انتخابي غير دستوري الذي فتت المفتت والانتخابات الفرعية تتم جميعا جهارا نهارا، هناك حاجة ماسة للاستعجال بتغيير قانون الانتخاب للوصول الى اغلبيات لها برامج مشتركة، قانون الهيئة العامة للانتخابات وفرحنا بانتخابات واحدة ولكن فوجئنا بإبطال برلمانها بناء على ابطالها، فلماذا لم تقدم الحكومة القانون مرة اخرى ولماذا لا توافق على اقتراحاتنا بانشاء هيئة للديموقراطية.

وهناك مساحات من دستورنا مازالت غير مطبقة وهي المادتان 170 و171 بانشاء هيئة الافتاء والتشريع، وهي متمثلة بهيئة الفتوى والتشريع، التي هي محرومة من حقها باصدار قانون ينظمها.

اشقاؤنا في الدول المجاورة يملكون مجلس دولة يختص بالقضاء الاداري ولكن للاسف الكويت محرومة من مجلس الدولة.

الفتوى والتشريع ومجلس الدولة اولى ما يعتني بهما هو اعضاء الفتوى والتشريع. الرفاهية والعدالة الاجتماعية مصطلحان نص عليهما الدستور فالقانون المتعلق برسوم الكهرباء والبنزين مدرج منذ ابريل 2017 على جدول الاعمال وكذلك قانون بسط سلطة القضاء على القرارات الحكومية بشأن النسبة، والمناصب القيادية.

التعيينات التي سبقت الاحباط في الاجهزة الحكومية منذ شهر 2-2018، وقوانين الاستبدال والاستقطاع مدرجة على جدول الاعمال ولازالت تراوح مكانها ونؤجلها مرة تلو مرة وأخشى أن يصدر مرسوم فض دور الانعقاد وهي لازالت في الادراج.

وقانون المساعدات العامة من شهر 5/2017 بشأن مكافآت ربات البيوت الذين تفرغوا لرعاية الاسرة ولايملكن رخصاً تجارية ويقدمن شروطا عديدة وقمنا بتعديل لتخفيف هذه الشروط وحتى الآن مكانك راوح في جدول الاعمال وهذا سبب سقوط لمصداقية الحكومة والمجلس لما ينتظره منا المواطن.

التعيينات الباراشوتية

عمر الطبطبائي: حال المجتمع وحال مجلس الأمة والحكومة، الكل تحدث عن الاوضاع الخارجية لكن ماذا عن الأوضاع الداخلية تعليم وصحة واسكان ورياضة لا نأخذ الاوضاع الاقليمية حجة، انجازاتنا هي في الرقابة والتشريع.

جيل شبابي كامل فقد الأمل في الحكومة والمجلس ولا ألومهم واتمنى من رئيس الحكومة على سؤالي هل تسمع عن المواطن مشاري المطيري والمواطنة سارة بورجب، مرَّ عليك البطل طارق القلاف الذي رفع علم الكويت وحصد الميداليات الذهبية انتظرنا شهرا لتشكيل حكومي وتفاءلنا خيرا باسم جديد ولكن طريقة اختيارك اثبتت انها نفس الطريقة السابقة وهي المحاصصة.

اين القوانين التي قدمناها من الحريات والتعليم والاقتصاد والاسكان والتي تساعد المواطن وترفع الهموم عن كاهله؟! أين القوانين؟! القوانين يتم وأدها في اللجان.

التطور ليس فقط تطور تعليمي ولكن ايضا ديموقراطي الموضوع ليس في الصوت أو الصوتين أو الاربعة لكن الموضوع هو ثقافة مجتمع، اين قوانين الحريات؟

الحكومة تقيد حرية الرأي، صندوق النقد الدولي لم يدخل بلدا إلا ودمره، وهذا ما يفقد ثقة الشعب بكم سمو الرئيس لابد أن تفكر في الطلبة الذين سيتخرجون واحتياج سوق العمل، التعيينات الباراشوثية تقتل الطموح، ولابد من تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لان هناك تقارير موجودة على الجدول منذ فترة طويلة، وانا استغرب الالتفاف حول السلطة فالأجدر أن تلتف السلطة حول الشعب فنحن طول عمرنا ملتفون حول السلطة.

ولن يرحمنا التاريخ وسينظلم الوزير والنائب اللذين يعملان.

محاولات التطبيع

عدنان عبدالصمد: هناك قضية الكل ركز عليها وهي الوحدة الوطنية الكل ركز عليها لانها صمام أمان لأي مجمع والاختلاف طبيعة البشر، ونحن ما دمنا متفقين على أهمية الموضوع يجب ان نجد آليات لترسيخ الوحدة الوطنية ونجد أسباب اعاقة الوحدة الوطنية، وقت التحرير كانت هناك لحمة وطنية من أروع ما يكون لاننا كنا في غزو، وكنا نأمل أن تستمر هذه اللحمة وحدثت عدة قضايا داخلية وخارجية أساءت للوحدة وعلينا استكشاف آليات جديدة وأهمها الحوار والاختلاف بحيث يؤدي الى ترسيخ الوحدة الوطنية.

في السابق كانت التيارات السياسية لها دور في هذا الأمر واليوم لايوجد تيارات او اصابها التشرذم والتمزق ولم تعد لها دور، واذا لم يكن لها دور فلنقدم نحن على مستوى الافراد للقضاء على ما يسيء للوحدة الوطنية، بحيث يكون هناك شعار لترسيخ الوحدة وهي قضية فلسطين المحورية الاساسية وهي قضية على المستوى العالمي مهمة، هناك أياد خبيثة للقضاء على القضية الفلسطينية وأنا لم أجامل الرئيس مرزوق الغانم الذي كان له دور في المؤتمرات في اعطاء هذه القضية الرقم المطلوب عالميا واقليميا واليوم يسمون شوارع باسمه، ونحن لم ننتبه الى هذه القضية وهناك محاولات خبيثة للتطبيع مع الكيان الصهيوني رياضيا وفنيا وسياسيا واقتصاديا والكيان نفسه يتباهى بها في وسائل الاعلام، وأمس كانت الدول معه في المقار واليوم اصبحت تأتيه في العلن، وقد كانت هناك لجنة لمقاومة التطبيع ولكن لم تقم بدورها المطلوب، سيأتي يوم تثور فيه الشعوب على الأنظمة التي تتآمر على القضية الفلسطينية.

وأشدد على ضرورة إعادة هيكلة الدولة فهناك جهات متشابهة وتستنزف المال العام بدون أي فائدة. الاحتياطي المال يستنزف وبالتالي سيضطرنا الى اللجوء الى احتياطي الاجيال القادمة.

هناك كثير من القضايا يمكن ان نصل فيها الى حل ونقول للأخ العزيز رئيس المجلس موضوع البدون برقبتك والجهاز المركزي يظلم البدون.

وأصبح هناك 5 أجيال من البدون وفي النهاية نقول ما جنسيتك أو أصلك، أرجو أن هذه القضايا حتى اتفاقية النفط جيد أن تناقش في المجلس لكن المناقشة الحقيقية تكون في اللجنة، الجدل هذا قد يعطل الاتفاقية.

نهج جديد

رياض العدساني: الغاء محكمة الوزراء لا يتعارض مع الدستور بل ان انشاءها يتعارض مع المادة 132 من الدستور، والدستور أكد ان الناس سواسية، ولايوجد تمايز بين المواطن والوزير، وتقدمنا بتعديل لالغاء محكمة الوزراء، وتعديل لالغاء الراتب الاستثنائي لاعضاء مجلس الأمة واذا كان النائب يرى أن الراتب لايكفيه فليقدم تعديل، وكذلك تقدمنا بقانون لمخاصمة القضاء، وقانون تعارض المصالح الذي يفصل المصالح الخاصة عن العامة ويفترض ان تكون لهذا القانون أولوية، وعلى رئيس الوزراء رسم سياسة ونهج جديد وليس الوجوه، وعلى الحكومة الا تتنازل عن اختصاصاتهما في تنفيذ المشاريع.

وأحذر الحكومة من الوثيقة الاقتصادية فلا نسمح بالمساس بجيوب الموطنين، ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عدم دخول اعضاء مجلس الأمة في تأسيس الشركات الحكومية لان ذلك يتعارض مع الدستور وكل الامور التي طرحناها في الاستجوابات ستكون محل متابعة، ويجب ان يحقق البنك المركزي دوره الاصيل في التفتيش على الحسابات ولم يكن له دور في قضية بند الضيافة بوزارة الداخلية في البداية ورفع القضايا ضدي لن يهيني ولن يثنيني عن منتج ملفات الفساد ونثق بالقضايا، وفي استجواب وزير الداخلية السابق طرحت مسألة البنود السرية وضرورة فحصها وهي مخالفة لقواعد الميزانية وهناك سوء في تقدير الاحتياج، والقيد الامني ليس له سند او دليل ويتم تعطيل المواطنين من التوظيف والترقيات وهذا قمة الظلم، وسمعة الناس ومصالحها ليست لعبج بيد الحكومة، ويجب انهاء الواسطات التي تتسبب في وأد الكفاءات وحقوقها، ويجب ان لا تسير الحكومة في النهج السابق لأن الاستجوابات ستتكرر اذا لم تعالج الملفات، واستجواب وزير المالية السابق ذكرنا فيه عدد من الملفات يجب ان تعالج وخصوصا ما يتعلق بالتأمينات وميزانية التسليح ويجب تعديل قانون الاحتياطي العام والأجيال العامة بأن يتم وقف التوزير الى الاجيال القادمة اذا واجهت الميزانية العجز وعدم اصدار سندات الدين.

فيصل الكندري: هناك من يتمسك بالطائفية لاعتقاده بأنها ستوصله الى مجلس الامة وان الناخبين سيغلبون النفس الطائفي على المصلحة الوطنية واقول لزملائي السابقين وغيرهم ان الكويت اولاً.. الكويت اولاً.. والكويت اولاً.. ولايجب ان نجلب صراعات المصالح الخارجية الى الداخل لان الوحدة الوطنية وأمن الكويت خط أحمر، وهناك من يبيع الكويت من أجل الوصول الى الكرسي، ونحن على صفيح ساخن ونحن يجب ان نكون حذرين وان نعي ان الكويت فوق الجميع ويجب على الحكومة محاسبة اي طرف يساهم في نشر الطائفية وتمزيق الوحدة الوطنية.

نتمنى من سمو الرئيس أن تكون جنوب الكويت من ضمن خطة التنمية، واتمنى من الحكومة ان تقدم مشروعا بقانون الغاء الرقابة المسبقة على الطرق فقط.

الغانم: ترفع الجلسة العامة الى يوم 21 يناير واذكركم بأن هناك جلسة خاصة اليوم الساعة العاشرة صباحا.

