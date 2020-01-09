آراء

على أثر العملية الأميركية التي تمخض عنها مقتل قاسم سليماني احد ابرز القادة العسكريين في ايران، وهي عملية كانت متوقعة حيث كان سليماني هدفا أميركيا لفترة ليست بقصيرة من الزمن بفعل نشاطه المعادي للمصالح الأميركية والغربية في عدد من الدول لاسيما في العراق ولبنان واليمن، وقد تزايدت حدة التوترات خلال الفترة القليلة الماضية على أثر الهجوم على السفارة الأميركية ومقتل أحد الأميركيين والذي اتهمت به الإدارة الأميركية ايران من خلال ذراعها العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري وعلى رأسه قاسم سليماني. لهذا فقد ازدادت التوقعات بأن ايران سوف تقوم بالرد على تلك العملية العسكرية من خلال استهداف المعسكرات والمواقع الأميركية في العراق ومنطقة الخليج، إلا ان الاختلاف كان حول الخسائر البشرية التي سوف تتمخض عنها تلك الهجمات فإذا لم تسفر عنها خسائر بشرية فهي ستكون في اطار ما يسمى بـ«الاتفاق المسبق»، والحقيقة ان هناك من يعتقد انه حتى عملية اغتيال قاسم سليماني تقع في ذلك الإطار بدليل إبلاغ السلطات المعنية بالعملية والتي نقلتها لجميع القادة المعنيين لاسيما في العراق.

وبالفعل جاء الرد الإيراني من خلال ضرب القاعدة الأميركية في «عين الأسد» في العراق، إلا ان المستغرب في ظل تلك الضربات الانتقامية حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية التي انطلقت من مطار طهران لتسقط سريعا، وقد رفضت ايران تسليم أوكرانيا الصندوق الأسود، مما يرجح ان تكون الطائرة تم تلغيمها قبل إقلاعها وفق تقييم الخبراء الاوكرانيين او انها قد سقطت بفعل خلل ميكانيكي والسيناريو الأخير رفضته اوكرانيا كون الطائرة قد تم شراؤها حديثا، اما الغريب في الأمر فإن الطائرة لم يكن على متنها اي ركاب من اوكرانيا وكان يستقلها عدد كبير من الإيرانيين والكنديين الذين قد يكون عدد كبير منهم من أصول ايرانية، حيث كان على متنها عدد من الأساتذة والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا بالإضافة الى ثلاثة من البريطانيين، وهي بالفعل مأساة إنسانية كبيرة، نأمل ألا تكون قد أتت ضمن عملية الانتقام حيث ان تبادل العمليات العسكرية لابد وان يبتعد عن استهداف المدنيين.

مسلسل التصعيد سيستمر ما يعني ضرورة تصاعد الجهود الوطنية للحفاظ على الجبهة الداخلية في الكويت بدلا من الاستمرار في التراشق الإعلامي حول قضايا ليست بذات جدية او حتى محاولة البعض لبث الكراهية الطائفية والفتن الداخلية وجهود التصدي لها لابد وان تنطلق من خلال شراكات حكومية ومدنية حقيقية.

