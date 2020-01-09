آراء

في مشهد غامض محير تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ونرجو أن يكون غير مفبرك ومدسوس، جلس مسؤول تابع لرابطة العالم الاسلامي في مقابل مسؤول تابع لما يعرف بمنظمة المناصرة اليهودية العالمية (global Jewish advocacy) ليوقعا على مايبدو أنها وثيقة اتفاقية تفاهم واعتراف متبادل وتعاون فيما بين المنظمتين.

لنحلل المشهد: أهداف المنظمة اليهودية الكبرى معروفة ومعلنة، وهي الدفاع عن حقوق ومصالح كل فرد يهودي في العالم كله، والدفاع عن وحماية وجود ومصالح ومكاسب الكيان الصهيوني المغتصبة في فلسطين المحتلة، ودفع كل حكومات العالم، وعلى الأخص الغربية منها، نحو اصدار قوانين تحرم التعامل مع المنظمة الحقوقية الفلسطينية العالمية (B.D.S) التي تواجه ظاهرة وممارسات الفصل العنصري الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل المحاصر.

اذن نحن أمام منظمة صهيونية حتى النخاع، حتى ولو لبست زورا وبهتانا ألبسة كل ملائكة هذا الكون. ومهما ادعت فانها مثلا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تبارك استيلاء الصهاينة على خمس وثمانين في المئة من أرض فلسطين التاريخية ليسكن عليها ستة ملايين يهودي، وذلك في مقابل أن يحشر إثنا عشر مليون فلسطيني عربي، مسلم ومسيحي، في الخمسة عشر في المائة الباقية. وهي بالطبع تبارك طرد حوالي مليونين من الفلسطينيين من الكيان اليهودي حتى تقام دولة عنصرية نقية دينية يهودية، لليهود فقط. وهي أيضا تبارك القتل اليومي الممنهج لأطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين، والاقتلاع الاجرامي لشجر زيتونهم، وسرقة مياههم، وزج كل من يقاوم الاحتلال في السجون دون محاكمات عادلة.

لنعد الى ذلك المسؤول الذي يلبس لباس العرب ويتكلم بلغتهم وينطق باسم دين الاسلام، ولنسأل: أليس التوقيع على وثيقة التعاون والتفاهم مع المنظمة اليهودية تلك هو قبول ضمني من قبل الرابطة الإسلامية لكل ماذكرناه عن أهدافها ومواقفها المتناقضة تماما مع حقوق الشعب الفلسطيني القومية والدينية والانسانية؟

مايوحي بأن ذلك المسؤول قد أدخل رابطته في اللعبة الصهيونية الشهيرة، بقصد أو بدون قصد، هو اقحام نفسه وأعضاء رابطته في لعبة بكائية الهولوكوست الشهيرة. فحال توقيعه على الوثيقة ومصافحة المسؤول اليهودي بحرارة جلس على كرسيه ليؤكد بكلمات منتقاة بأن أعضاء الرابطة، التي تمثل بليون ونصف بليون مسلم، يدينون ويشجبون الهولوكوست الألماني النازي بحق يهود أوروبا، الذي مورس منذ حوالي ثمانين سنة.

ومع أن ذلك المسؤول يعرف، على مانعتقد، أن موضوع الهولوكوست ذاك مختلف حول الكثير من تفاصيله، من مثل عدد ضحاياه وأسبابه الحقيقية والمتخيلة ودور بعض المنظمات الصهيونية في التعاون معه لاستعمال النازيين لدفع يهود أوروبا للهجرة الى فلسطين وسرقتها، ويعرف الاستعمال الممنهج لابتزاز العالم كله، بما فيهم العرب، باسم الهولوكوست النازي، الا أن المسؤول اكتفي بذكر الهولوكوست النازي بحق الأموات اليهود وتجاهل بصورة مفجعة ذكر الهولوكوست الصهيوني الهمجي الحالي بحق الأحياء من عرب فلسطين.

لقد كان باستطاعة ذلك المسؤول أن يشجب الممارستين ويذكر العالم كله بأن أبناء وأحفاد ضحايا الهولوكوست النازي انقلبوا الى نازيين محترفين يمارسون نفس الاجرام والفصل والاجتثاث العنصري، ونفس القتل والحجز في المعتقلات والسجون، ونفس الاحتقار والكره لمواطني فلسطين العرب الأصليين من قبل المهاجرين الاغراب الجدد.

وهكذا، نقولها بصدق واشفاق وحسرة، عرف ممثل المنظمة اليهودية، ذات الأهداف الصهيونية، كيف يحيل مناسبة التفاهم تلك الى مكاسب للصهيونية العالمية، بينما أحال مسؤول الرابطة المناسبة الى تجاهل تام للصراع العربي الصهيوني الوجودي وعذابات وأحزان شعب فلسطين العربي الشقيق.

دعنا نطرح السؤال التالي: هل ما قام به ذلك المسؤول في الرابطة هو تنفيذ لقرار اتخذته الجمعية العمومية للرابطة وعلمت به الجهات الرسمية العربية والاسلامية التي تدعم تلك الرابطة؟ وبالتالي هل يبارك الأعضاء ذلك المشهد بكل تفاصيله وملابساته وحركاته الرمزية وأقواله المتجاهلة لأحد أهم أهداف الرابطة القائل «بخدمة قضايا العالم الاسلامي»؟ هل محنة شعب وأرض ومقدسات فلسطين قضية من قضايا العالم الاسلامي؟

سؤال صريح آخر: هل نفهم من ذلك المشهد السريالي أنه جزء من خطوات التهيئة المجنونة للتطبيع العلني غير الخجول مع الكيان الصهيوني والانتقال لتوقيع معاهدات سلام مع الكيان الذي بدأ عتاة منظريه أخيراً يجاهرون ويدعون بأن مكة والمدينة والأرض المحيطة بهما هي أرض يهودية في الأصل، تماما مثل الأرض الفلسطينية، وبالتالي يجب أن تعود الى حضن أمها الصهيونية؟

الذين يخلطون أوراق التطبيع مع الكيان الصهيوني مع أوراق الصراعات السياسية والمذهبية الطائفية والقبلية، التي ستحرق الأخضر واليابس في وطن العرب، وفي ما يسمى الشرق الأوسط، هؤلاء يجب أن يعرفوا أن النار ستحرقهم أيضا، وسيعضون على أصابع الندم، يوم لاينفع البكاء والندم.

لايستطيع الانسان أن يصدق بأن جميع علماء وشعوب ودول العالم الاسلامي، الذين ينتمون لتلك الرابطة، سيرضون عن رؤية ذلك المشهد الحزين وتداعياته.

