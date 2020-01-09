آراء

قبل سنوات قليلة وفِي عهد وزير التربية السابق الدكتور بدر العيسى اثير موضوع الشهادات الوهمية من قبل ثلة من ابناء هذا الوطن المعطاء وقد كان لي الشرف بان اكون عود من حزمة طالبت بتطبيق القانون على هذه الفئة التي تأكل حراماً وتشرب حراماً دون ان يحرك فيها ذلك ساكن، وتفاعل المجتمع مع هذه القضية الاجتماعية الاكاديمية حيث كان بعضهم للاسف يعمل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وفِي عهد الوزير السابق محمد الفارس سحبت قرارات تعينيات بموجب حكم محكمة التمييز البات والواجب النفاذ وتم تغريمهم مبالغ طائلة استلموها بحكم شهاداتهم المضروبة. وحاول بعض اعضاء مجلس الامة ثني الوزير الفارس عن قراره وانا اشهد على ذلك الا انه ثبت على موقفه ولَم يتراجع عن قراراته ومازال المجتمع ينظر في نتائج اللجان المكلفة بالبحث عن هذه الشهادات والأرقام المخيفة التي اثيرت والقرارات التي من الواجب ان تتخذ لتبيان الحقيقة وسحب هذه الشهادات الكرتونية. ومن الطرائف التي سمعتها من بعض المزورين عندما طلبت منهم نسخة البحث العلمي الذي حصل فيه على شهادة الماجستير والدكتوراه رد البعض بانها قديمة وضائعة وحتى اسماء لجنة الاختبار لم يتذكروها والبعض الاخر قال هي محفوظة عند الملحق الثقافي في بريطانيا رغم انه خريج دولة عربية وقصص كثيرة مبكية مضحكة.

الا انه نتيجة التغاضي عن هذه القضية برزت على الساحة قضية جديدة وهي الأبحاث والدراسات المضروبة فهذا المزور الذي لم يعاقب أخذته العزة بالإثم وحتى غيره من اصحاب الشهادات المعتمدة في عمل دراسات وابحاث علمية تنشر في الصحف والمجلات، وقد قرأت بعضها فكانت بوضوح تعير عن من كتبها بالأصل فلا الاسلوب كويتي ولا الأمثلة كويتية ولا الأرقام واقعية بل ان البعض تمادى وأصدر كتباً علمية لو قرأ أمثلتها شخص حاصل على الثانوية العامة سيدرك تماما ان استاذ شنطة هو من كتب الدراسة او البحث العلمي.

ورسالتي اليوم هي لوزير التربية وزير التعليم العالي: اضرب بيد من حديد فالكويت اليوم تبحث عن التنمية المستدامة والإبداع والابتكار في ظل عالم شديد التنافسية وهذا لن يتحقق الا اذا عرف الغث من السمين.

معالي الوزير: لم يكتف هؤلاء فقط بنشر دراساتهم وأبحاثهم العلمية بل تقدموا بها إلى السادة الوزراء مدعين ان في هذه الدراسات تطويرا للتعليم هكذا وبكل بجاحة وكانهم يعتقدون ان المجتمع الكويتي لا يقرأ ولا يعرف ان يميز الدراسة الحقيقية التي يجب ان تهتم بها الدولة وتنفق عليها من الدراسة التي عفى عليها الزمن واكل وشرب.

فرحت بتصريح معاليك انك لن ترضى ان يكون هناك مظلوم في عهدك والمظلوم هنا هي الكويت وابنائنا الطلبة ومستقبل اجيالنا، الحل يا معالي الوزير في انشاء هيئة وطنية لضمان جودة التعليم والتدريب، هيئة مستقلة تراقب التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الجامعية تقيم المدارس الحكومية والخاصة.

والجامعات الحكومية والخاصة وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك معاهد التدريب الخاصة. هيئة تقدم تقارير نصف سنوية، تراقب المعلمين ومستواهم والطالب والاختبارات والاحتياجات التدريبية والتدريب وأثر هذا التدريب والتطوير والابحاث المقدمة وحتى الخريجين، كل ذلك يحصل في كل دول الخليج الا الكويت، نسمع ان هناك من يطالب لايسن (رخصة) للمعلم ماذا ستستفيد الكويت والتعليم من هذا «اللايسن»؟ هل استفادت الكويت من قبل عندما فرضت شهادة «ICDL »؟ هل الكل صار يفقه بالكمبيوتر؟ معالي الوزير بعض المعلمين والأكاديميين إلى هذا اليوم ليس لديه «إيميل» وبكل شفافية ابحث عن المستفيد.

معالي الوزير ان الاوان ان نعرف خطة التعليم والتعليم العالي وصولا الى كويت جديدة 2035، فمن لا يخطط لا يصل ولا يتطور، اعقلها وتوكل وانشئ هذه الهيئة واجعلها مستقلة عن وزير التربية حيث من الممكن ان تتبع معالي وزير شؤون مجلس الوزراء، وشكل فريقاً كويتياً 100 % لوضع خطة استراتيجية تطور التعليم وكذلك مؤسسات التعليم العالي ويربط بهذه الخطة مخرجات التعليم مع سوق العمل فأزمة البطالة قادمة لا محالة وبعد اقل من خمس سنوات ووقتها لن ينفع الندم، فنحن امام خيارين، اما ان تذكرنا الاجيال القادمة بخير كما ذكرنا اباءنا وأجدادنا، او يقولون حسبي الله ونعم الوكيل ضيعتونا وضيعتوا اجيالنا.

