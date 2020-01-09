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عواصم – الوكالات: قصفت إيران بصواريخ بالستية فجر أمس قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون رداً على مقتل رئيس «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد قبل خمسة أيام، في منعطف تصعيدي جديد يخشى أن يؤدّي الى اندلاع نزاع مفتوح على الأرض العراقية. وبعيد ساعات على الهجوم، كانت طائرات عسكرية تحلّق فوق بغداد، فيما أثار الهجوم ذعراً في الأسواق، وسجّل ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 4,5% في آسيا.

وأعلنت وزراة الدفاع الاميركية «البنتاغون» بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه «قرابة الساعة 5,30 من السابع من يناير، أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً بالستياً على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق». وأضاف أنه «من الواضح أنّ هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في عين الأسد وإربيل». وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة جوناثان هوفمان ان «القاعدتين كانتا في حالة تأهب قصوى بسبب مؤشرات على ان النظام الايراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة» وشدد هوفمان على ان «بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن افرادها والشركاء والحلفاء في المنطقة».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيدلي بتصريح حول الضربة.وقال في تغريدة على «تويتر»، «كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام! لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزاً في العالم، وبفارق شاسع! سأدلي بتصريح صباح الغد».

وفي اول تعليق له على الهجوم قال المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي في خطاب بث بشكل مباشر على التلفزيون الرسمي «الليلة الماضية، تم توجيه صفعة للاميركيين».وأضاف خامنئي أن «هذه الضربة وحدها لا تكفي بل لابد ان يتواصل العمل لاخراج القوات الاميركية من المنطقة».وتابع ان «التدخل الاميركي جلب التوتر وعدم الاستقرار الى المنطقة» مؤكدا أن «شعوب وحكومات المنطقة المنتخبة لا تقبل بالوجود الاميركي».

الى ذلك نقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله امس إن الولايات المتحدة الأميركية قطعت يد سليماني، ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة. وتوعد الرئيس الإيراني، الولايات المتحدة بإنهاء وجودها في المنطقة.

وغرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من جهته قائلا « انتهينا» موضحا ان بلاده نفذّت «إجراءات متكافئة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال استهداف القاعدة التي شنّت منها هجمات جبانة ضدّ مواطنينا وضباطنا الرفيعي المستوى». وأضاف «نحن لانسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكنّنا سندافع عن أنفسنا ضدّ أيّ اعتداء».وكان حرس الثورة الإيراني تبنّى الهجوم، من دون أن يذكر قاعدة إربيل. مشيرا الى أن العملية جاءت «انتقاما لاغتيال» سليماني. ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أيام من مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد فجر الجمعة الماضي.وتوعّدت طهران حينها «بردّ قاس».

وفي بغداد أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية صباح امس في بيان سقوط 22 صاروخاً في العراق، بعدما قصفت إيران بصواريخ بالستية فجراً قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أميركيون.وقال البيان الذي نشر بعد نحو سبع ساعات من الهجوم ولم يشر إلى إيران، إن القصف استمر نصف ساعة. وأضاف «وقد سقط 17 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية وخمسة صواريخ على مدينة أربيل، سقطت جميعها على مقرات التحالف» مشيراً إلى أنه «لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية» من دون تفاصيل عن الجنود الأميركيين.

من جهتها اكدت وسائل اعلام عراقية تعرض قاعدة عين الاسد العسكرية في محافظة الانبار والتي تضم قوات امريكية الى هجوم صاروخي موضحة ان 9 صواريخ باليستية استهدفت القاعدة دون الكشف عن حجم الخسائر الناجمة عنها.

