عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: هدّد الحرس الثوري الإيراني فجر أمس بضرب «إسرائيل» و«حكومات حليفة» للولايات المتحدة في المنطقة، وذلك إثر إطلاقه صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق في قصف قال إنّه نفّذه انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.وقال الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام الإيراني في بيان «ننصح الشعب الأميركي بسحب القوات الأميركية من المنطقة منعاً لوقوع المزيد من الخسائر ولعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأميركيين بسبب الكراهية المتزايدة للنظام» الأميركي. وأتى التهديد الإيراني بعيد إعلان «البنتاغون» أن إيران أطلقت فجر أمس «أكثر من 12 صاروخاً» على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل «الردّ» على هذه الضربة.

من جهته وصف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الهجوم الصاروخي بـ «الانتقام القاسي» على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. وأكد حاتمي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن «الضربة التالية تتوقف على رد واشنطن على الضربة الأولى»، قائلا «استخدمنا صواريخ قصيرة المدى... آمل أن يكون هذا درسا لا ينسى لأميركا». ومضى يقول «رد إيران على أي انتقام أميركي سيكون متناسبا مع ما ستفعله أميركا».

وفي ذات السياق حذّر رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، المسؤولين الأميركيين من «تداعيات محتملة» إن ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني.

وقال باقري «من الآن فصاعداً، ستتلقي أي خطوة‌ شريرة‌ من قبل أميركا رداً أقوي وأوسع نطاقاً وأکثر سحقاً» على حد تعبيره.

