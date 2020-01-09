عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تتمركز فيهما قوات للتحالف بينها قوات أوروبية، «مثال جديد على التصعيد» وقال بوريل في مؤتمر صحافي في بروكسل «الهجمات الصاروخية الأخيرة على قاعدتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية والتحالف، بينها قوات أوروبية مثال جديد على التصعيد والمواجهة المتزايدة».

وحذر بوريل أنه «ليس من مصلحة أحد مفاقمة دوامة العنف أكثر».

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية التي كانت إلى جانب بوريل إن «استخدام السلاح يجب أن يتوقف لكي يترك مجالاً للحوار» وذلك قبيل توجهها إلى لندن. وأعلنت أن «الأزمة الحالية لا تؤثر فقط على المنطقة بل علينا جميعاً».

ودانت لندن ما وصفته بالهجمات «المتهورة والخطيرة» على قواعد للتحالف في العراق تضم قوات بريطانية معبرة عن «القلق» إزاء «معلومات عن سقوط جرحى».

وقال وزير الخارجية دومينيك راب «ندين هذا الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف بينهم بريطانيون».وعبر عن «القلق» إزاء «معلومات عن سقوط جرحى واستخدام صواريخ بالستية».ولم يتضح عن اي إصابات كان يتحدث راب، لكن بيانا منفصلا من وزارة الدفاع البريطانية قال «يمكننا التأكيد انه ليس هناك اي اصابات في صفوف البريطانيين».

ودانت فرنسا الضربات الإيرانية داعية إلى «خفض التصعيد».وأعلن لودريان في بيان ان «الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت مضى لخفض التصعيد. على دوامة العنف أن تتوقف».

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب-كارينباور ان المانيا تدين «بشدة الاعتداء» الايراني موضحة انه يعود «قبل كل شيء الى الايرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد». فيما ودعت الصين الى «ضبط النفس».

