عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أرسل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو برقية إلى جميع البعثات الأميركية في الخارج، طلب فيها من الدبلوماسيين عدم مقابلة جماعات المعارضة الإيرانية «دون موافقة مُحددة» كونها قد تُقوض الجهود الدبلوماسية لإدارة ترامب مع النظام الإيراني حسب ما ذكرت شبكة «سي ان ان» الاميركية.

وقال بومبيو، في البرقية إن «العديد من جماعات المعارضة الإيرانية المنفية تحاول إشراك المسؤولين الأميركيين بانتظام لكسب الدعم الضمني وتعزيز وضوح ونفوذهم، على الأقل».

وأضاف أن «مشاركة الحكومة الأميركية المباشرة مع هذه الجماعات يمكن أن تكون عكس نتائج هدفنا السياسي المتمثل في السعي للتوصل إلى اتفاق شامل مع النظام الإيراني يعالج سلوكه المُزعزع للاستقرار».

وحددت البرقية عددًا من جماعات المعارضة الإيرانية، بما في ذلك جماعة «مجاهدي خلق»، و5 مجموعات معارضة أخرى حظر بومبيو لقاءها دون موافقة محددة.

