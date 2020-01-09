تنسيق سعودي - أميركي حول التطورات

عربيات ودوليات

لندن- دبي – الوكالات: أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان أنه التقى وزير الدفاع البريطاني بن والاس. وقال الأمير خالد بن سلمان على تويتر إن «جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خصوصاً في المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة». وكان الأمير خالد بن سلمان قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إنه نقل رسالة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى ترامب. وناقش الجانبان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبحثا التنسيق والتعاون بين السعودية وأميركا. وكتب الأمير خالد بن سلمان على تويتر انه نقل رسالة من الامير محمد بن سلمان للرئيس الأميركي.