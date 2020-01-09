عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت السلطات العراقية تلقيها رسالة من إيران بتنفيذها الضربة التي وجهتها للقاعدتين الأميركيتين ردّاً على اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد قبل خمسة أيام، حسبما نقل بيان رسمي أمس.

وقال البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي انه تلقى منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء «رسالة شفوية رسمية» من إيران بأن الرد الايراني على إغتيال سليماني قد بدأ وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأميركي في العراق دون أن تحدد مواقعها. وتابع عبد المهدي «في نفس الوقت بالضبط، أتصل بنا الجانب الأميركي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأميركية في قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في أربيل».

واشار البيان الى قيام رئيس الوزراء «القائد العام بمتابعة التطورات منذ بدء الهجوم وإلى هذه الساعة ويجري الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من اول ضحاياها». واضاف «دعونا، وندعو الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة».

من جهته دان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس «الانتهاك الإيراني للسيادة» في بلاده، وهو ابن محافظة الأنبار حيث قاعدة عين الأسد التي تعرضت لقصف صاروخي إيراني فجراً رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني. وقال الحلبوسي في بيان «نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات»، داعياً الحكومة إلى «اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات». الى ذلك توعد القيادي البارز في قوات الحشد الشعبي العراقية قيس الخزعلي أمس بتوجيه ضربة «عراقية» للقوات الأميركية لا تقل عن مستوى الرد الإيراني. وقال الخزعلي وهو قائد فصيل عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي، في تغريدة لأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد».

من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن تكتل سياسي عراقي متحالف مع إيران قوله إن قتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس «أعطى طهران الحق في الرد». ونقلت الوكالة عن تحالف «الفتح» في البرلمان قوله «الاعتداء الأميركي أعطى مبررا للرد الإيراني» ويسيطر التحالف على ثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وأضاف «واشنطن تصر على جعل العراق ساحة لصراعها مع طهران».

على صعيد متصل قال زعماء إقليم كردستان العراق إن دعم التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» ضروري وحثوا دول التحالف على الحيلولة دون ظهور التنظيم مجددا. واجتمع رئيس كردستان العراق مع رئيس وزراء ورئيس البرلمان في الإقليم يوم الأربعاء وعبروا عن قلقهم بشأن تصاعد التوتر بعدما أطلقت إيران صواريخ على قوات تقودها الولايات المتحدة في قاعدة جوية في غرب العراق وكذلك في أربيل عاصمة الإقليم.

وقال زعماء كردستان في بيان «في ضوء الأحداث الأخيرة خاصة ما حدث هذا الصباح يؤكد إقليم كردستان على أن الحل العسكري لن يحل المشكلات أبدا». وأضاف البيان «يدعم إقليم كردستان خفض التصعيد في الوضع ويسعى لحوار وحل دبلوماسي للمشكلات. كما يسعى للاستقرار والسلام ويحث جميع الأطراف على الامتناع عن جر إقليم كردستان إلى الصراعات».

