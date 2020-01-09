عربيات ودوليات

باريس- أ. ف. ب: أعلنت عدة شركات طيران بينها ار فرانس ولوفتهانزا امس تعليق رحلاتها فوق الاجواء الايرانية والعراقية بعد ساعات على الضربات التي وجهتها ايران لقاعدتين تضمان جنودا أميركيين في العراق.وكانت الوكالة الفدرالية للطيران المدني حظرت اعتبارا من مساء الثلاثاء على الطائرات المدنية الاميركية التحليق فوق العراق وايران والخليج بعد اطلاق الصواريخ.

وقال ناطق باسم شركة الخطوط الفرنسية امس «على سبيل الاحتياط وفور الاعلان عن الضربات الصاروخية، قررت ار فرانس تعليق كل رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية حتى اشعار آخر».من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا أنها ستعلق «حتى إشعار آخر» رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية. وألغت الشركة كذلك رحلة كانت مقررة أمس بين فرانكفورت وطهران، بحسب بيان لها مشيرةً إلى أن الالتفاف حول الأجواء العراقية والإيرانية سيكون «له تأثير على مدة» الرحلات الأخرى. وطبقت شركة «كي ال ام» الهولندية التابعة للمجموعة نفس الاجراءات الاحتياطية. وقال ناطق باسم شركة «كي ال ام» ان «كل الرحلات نحو وجهات مختلفة في جنوب شرق آسيا والشرق الاوسط ستؤمن عبر مسارات بديلة». كما أعلنت شركة «لوت» البولندية انها ستسلك مسارات جوية جديدة لتجنب ايران اثناء القيام برحلات نحو الهند وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند خصوصا بدون ان تتأثر مواعيد او مدة الرحلات. وتأتي هذه التغييرات بعد قيام ايران باطلاق صواريخ على قاعدتين في العراق يستخدمهما الجيش الاميركي ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني في ضربة اميركية في بغداد الاسبوع الماضي.

وأعلنت شركة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» للطيران المنخفض الكلفة عن إلغاء رحلاتهما المقررة إلى العاصمة العراقية بغداد «لأسباب تشغيلية».وقالت «طيران الإمارات» في بيان «نتابع التطورات عن كثب ونحن على تواصل وثيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة» مشيرة إلى أنها «سنتخذ المزيد من التعديلات التشغيلية إذا اقتضت الحاجة».ومن جانبها، أعلنت شركة «فلاي دبي» للطيران منخفض الكلفة أنها قامت أيضا بإلغاء رحلتها المقررة إلى بغداد الأربعاء ولكنها أبقت على رحلاتها إلى مدن البصرة والنجف في العراق. ولم تعلن شركات خليجية اخرى حتى الآن عن تعليق رحلاتها إلى العراق. وكانت شركة «طيران الخليج» البحرينية قامت الجمعة بإلغاء رحلاتها من وإلى بغداد ومدينة النجف حتى إشعار آخر. كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية الإثنين أن رحلاتها إلى مدينة النجف في العراق وهي الرحلة الوحيدة إلى العراق «موقوفة منذ حوالي أربعة أسابيع بالتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة وبناء على معايير سلامة التشغيل وسلامة ركابها». وعلقت مصر للطيران اعتبارا من الثلاثاء رحلاتها الى بغداد لثلاثة أيام لدواع أمنية. واتخذت شركات آسيوية أيضا اجراءات مماثلة حيث قررت خطوط سنغافورة تغيير مسار رحلاتها التي تمر فوق الاجواء الايرانية، وقامت الخطوط الماليزية بخطوة مماثلة وحولت مسار رحلاتها بين لندن وجدة والمدينة المنورة لتجنب المجال الجوي الايراني ايضا.

