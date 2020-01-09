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فارس يترجل


أيها الراحِلُ الكبيرُ تَمَهَّلْ لي حديثٌ إليك قبلَ الرحيلِ كنتَ واعدتَني الصّمودَ سَوِياً في طريقٍ أقوى منَ المستحيلِ نَحرُثُ البحرَ في الوصولِ إليه عَلَّنا نَستريحُ عندَ الوصولِ وعلى الدربِ أنهَكَتْكَ الليالي فتَرجَّلْتَ قانعاً بالقليلِ ذاك دربُ الرجالِ حين تَنادَوا رفضُوا الصمتَ أو رِهانَ البديلِ وتَرفَّعتَ أن تُجاري عُقولاً فارغاتٍ إلا لِقالٍ وقِيلِ حينَ مثَّلْتَهم وجَنّحْتَ صوتاً يَتَحلَّى بروعةِ التمثيلِ قد جَمعتَ الضياءَ من أَلَقِ الصبحِ فعادَتْ نُجومُهُ لِلأُفولِ أتسامُ الشعوبُ سَوْمَ الأضاحي فتُجازى وتَكتَفي بالعَويلِ وبقي نهجُكَ القويمُ مِثالاً منه يَنسابُ كلُّ قولٍ جَميلِ فاسْتَرحْ أيها الكبيرُ مَقاماً فلك الخلدُ مفعَماً بالقبولِ سترى العترةَ الكرامَ حضوراً وسَيَنْزاحُ كلُّ حِمْلٍ ثَقيلِ


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